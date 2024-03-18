5 Minuman Dingin Terunik di Dunia, Cocok buat Penawar Dahaga saat Buka Puasa

TERDAPAT beragam minuman dingin unik dari berbagai negara yang paling pas disajikan sebagai menu berbuka puasa.

Minuman dingin ini paling dinantikan karena sangat efektif melenyapkan dahaga setelah seharian berpuasa.

Jika Indonesia punya berbagai sajian minuman yang biasanya dihidangkan saat berbuka puasa, seperti es kelapa muda, cendol dan sebagainya, maka di negara lain juga ada loh.

Berikut Okezone rangkumkan lima minuman dingin terunik di dunia yang biasa disajikan untuk berbuka puasa.

Kharoub/Carob (Foto: Nutrizonia)

1. Kharoub atau Carob (Palestina dan Lebanon)

Kharoub atau Ceratonia Siliqua adalah buah dengan kulit berwarna coklat dan bentuknya mirip kacang kapri atau edamame. Di Palestina dan Lebanon, buah ini dijadikan jus dingin.

Qamar Al-Deen (Foto: thekitchn)

2. Qamar Al-Deen (Mesir)

Minuman khas yang satu ini khusus disajikan ketika bulan Ramadhan. Minuman khas yang satu ini terbuat dari sari aprikot sehingga warnanya orange segar. Tak hanya dijadikan minuman, olahan sari aprikot ini juga bisa dibuat menjadi puding.

3. Tamer Hindi (Yordania)

Tamer Hindi adalah minuman berbahan dasar asam jawa atau Tamarindus Indica. Rasanya asam, manis, dan segar. Lebih nikmat lagi jika disajikan dengan es batu.