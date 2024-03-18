Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Minuman Dingin Terunik di Dunia, Cocok buat Penawar Dahaga saat Buka Puasa

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |14:57 WIB
5 Minuman Dingin Terunik di Dunia, Cocok buat Penawar Dahaga saat Buka Puasa
Kharoub atau Carob, minuman dingin khas Palestina dan Lebanon (Foto: Nutrizonia)
A
A
A

TERDAPAT beragam minuman dingin unik dari berbagai negara yang paling pas disajikan sebagai menu berbuka puasa.

Minuman dingin ini paling dinantikan karena sangat efektif melenyapkan dahaga setelah seharian berpuasa.

Jika Indonesia punya berbagai sajian minuman yang biasanya dihidangkan saat berbuka puasa, seperti es kelapa muda, cendol dan sebagainya, maka di negara lain juga ada loh.

Berikut Okezone rangkumkan lima minuman dingin terunik di dunia yang biasa disajikan untuk berbuka puasa.

Carob

Kharoub/Carob (Foto: Nutrizonia)

1. Kharoub atau Carob (Palestina dan Lebanon)

Kharoub atau Ceratonia Siliqua adalah buah dengan kulit berwarna coklat dan bentuknya mirip kacang kapri atau edamame. Di Palestina dan Lebanon, buah ini dijadikan jus dingin.

Qamar Al-Deen

Qamar Al-Deen (Foto: thekitchn)

2. Qamar Al-Deen (Mesir)

Minuman khas yang satu ini khusus disajikan ketika bulan Ramadhan. Minuman khas yang satu ini terbuat dari sari aprikot sehingga warnanya orange segar. Tak hanya dijadikan minuman, olahan sari aprikot ini juga bisa dibuat menjadi puding.

3. Tamer Hindi (Yordania)

Tamer Hindi adalah minuman berbahan dasar asam jawa atau Tamarindus Indica. Rasanya asam, manis, dan segar. Lebih nikmat lagi jika disajikan dengan es batu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066494/sensasi_segarnya_bubur_ketan_hitam_ditambah_eskrim_nangka_dan_durian-JU7D_large.jpg
Sensasi Segarnya Bubur Ketan Hitam Ditambah Eskrim, Nangka dan Durian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/298/3042383/kuliner_jepang-yAop_large.jpg
Menjajal Kuliner Jepang yang Kaya Akan Nuansa Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/298/3032458/blodpalt-TKNU_large.jpg
Ini Makanan Paling Gak Enak Sedunia versi Taste Atlas, Berasal dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/301/3000852/ternyata-ini-penyebab-kenapa-popcorn-di-bioskop-harum-menggoda-selera-KLkuvZRdB9.JPG
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Popcorn di Bioskop Harum Menggoda Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/301/3000406/7-street-food-jakarta-paling-digemari-kaum-milenial-mana-favoritmu-4Qhn90tldF.JPG
7 Street Food Jakarta Paling Digemari Kaum Milenial, Mana Favoritmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/301/2967269/7-makanan-khas-timur-tengah-paling-sering-disajikan-saat-perayaan-isra-miraj-x16JbuzjW1.JPG
7 Makanan Khas Timur Tengah Paling Sering Disajikan saat Perayaan Isra Miraj
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement