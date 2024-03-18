Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sop Buah Jadi Takjil Buruan Favorit Jelang Berbuka Puasa

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:16 WIB
Sop Buah Jadi Takjil Buruan Favorit Jelang Berbuka Puasa
Sop Buah. (Foto: Cookpad)
A
A
A

SOP buah biasanya dibuat dengan buah-buahan, jelly, dawet dan lain sebagainya. Minuman ini pun kerap menjadi santapan puasa favorit warga Jakarta untuk pelepas dahaga setelah menjalani puasa.

Selain melegakan, minuman manis ini pun kerap menjadi pilihan takjil di Tumpah Pasar di Jalan Panjang Arteri Kelapa Dua Raya. Dengan harganya relatif terjangkau, Rp10.000 per gelas es ini pun jadi favorit banyak orang.

"Setiap Ramadhan, minuman yang dijual di Jalan Panjang warnanya berbeda-beda. Sehingga membuat kita menoleh setiap melewati tempat ini," kata pengendara sepeda motor Novaldi Yuga, 37, seperti dilansir dari Antara.

Minuman manis dan dingin semakin diminati karena para pedagang menggunakan alas meja dan payung berwarna cerah. Dari Galeri Batik Putri hingga Restoran Sarang Oc di Manado, etalase toko berjejer di trotoar.

Banyak orang yang lalu lalang juga biasanya mengambil jalan memutar ke sana, sehingga membuat jalan utama semakin macet.

Halaman:
1 2
      
