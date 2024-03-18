Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Iko Uwais Makan Sahur Pakai Timun Rebus, Ternyata Ini Khasiatnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:30 WIB
Iko Uwais Makan Sahur Pakai Timun Rebus, Ternyata Ini Khasiatnya
Menu sahur Iko Uwais, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

AKTOR asal Indonesia, Iko Uwais menjadi sorotan netizen baru-baru ini, usai menu sahurnya tersebar di sosial media. Bukan lauk pauk lengkap bersama nasi, suami Audy Item itu justru hanya santap sahur dengan mentimun rebus.

Momen itu terlihat dari unggahan akun TikTok, @rumayeofficial. Terlihat bintang film The Raid ini asyik menyantap sepiring timun rebus sewaktu sahur dan diabadikan oleh sang istri.

“Fun fact about Iko Uwais, kalau sahur sukanya makan timun rebus,” ungkap Audy.

 BACA JUGA:

Video itu memperlihatkan beberapa timun rebus yang lahap disantap aktor 41 tahun tersebut. Iko juga terlihat enjoy melahap sayuran tersebut. Audy mengatakan timun tersebut benar-benar hanya direbus dan tak diberi bumbu apa pun.

Walau tanpa tambahan bumbu atau side dish apa pun, Iko terlihat tetap lahap memakannya. Ia mengatakan timun rebus tersebut berkhasiat untuk membuat perut terasa adem dan nyaman selama berpuasa.

Halaman:
1 2
      
