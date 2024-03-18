Mudik ke Surabaya? Wajib Jajal 3 Rekomendasi Kuliner Khas Ini

MUSIM mudik selalu menjadi momen yang dinantikan oleh banyak orang setiap tahunnya. Selain untuk bersilaturahmi dengan keluarga, mudik juga seringkali menjadi kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat baru dan menikmati kelezatan kuliner khas daerah.

Surabaya, yang juga dikenal sebagai kota pahlawan, tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memikat, tetapi juga kekayaan budaya dan kuliner yang menggoda selera.

Mulai dari jajanan kaki lima hingga restoran mewah, Surabaya memiliki segalanya untuk memuaskan lidah para penjelajah kuliner. Merangkum dari berbagai sumber, Senin (18/3/2024) berikut ini tiga rekomendasi kuliner yang menarik untuk dicoba saat mudik ke Surabaya.

1. Rujak Cingur: Hidangan khas Surabaya ini terdiri dari berbagai bahan, mulai dari irisan buah segar, sayuran, hingga potongan cingur atau hidung sapi yang direbus hingga empuk. Salah satu hal yang membuat Rujak Cingur begitu istimewa adalah adanya saus atau bumbu khas yang terbuat dari campuran petis, gula merah, air asam, dan bumbu lainnya yang memberikan sentuhan pedas, asam, manis, dan gurih secara bersamaan. Berikut adalah tiga destinasi kuliner rujak cingur yang bisa disambangi,

Pertama ada Rujak Cingur Genteng Durasim yang berlokasi di Jl. Genteng Durasim No. 29, Genteng, Kec. Genteng, Surabaya. Rujak Cingur Genteng Durasim ini menyediakan beragai kuliner khas Surabaya mulai dari Rp 25.000 – Rp 50.000. Tempat makan ini buka setiap Selasa hingga Minggu, mulai pukul 11.00 – 17.00 WIB.

Kemudian ada Rujak Cingur Bu Atun yang berlokasi di jl. Tembaan No.8, Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya. Anda bisa menikmati Rujak Cingur Bu Atun ini mulai dari harga Rp 15.000 saja. Tempat makan ini buka setiap hari, mulai pukul 11.00 – 16.00 WIB.

Dan yang terakhir ada Rujak cingur Cak No yang berlokasi di Jl. Raya Dukuh Kupang No.214, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Surabaya. Rujak cingur Pak No atau juga dikenal dengan Rujak Cingur TVRI ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 21.00 WIB.