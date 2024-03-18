Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cita Rasa Otentik dan Khas, Ini 3 Rekomendasi Kuliner Enak Semarang

Dita Pramesti , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:30 WIB
Cita Rasa Otentik dan Khas, Ini 3 Rekomendasi Kuliner Enak Semarang
Rekomendasi kuliner enak Semarang, (Foto: Youtube Gerry Girianza)
A
A
A

BERKUNJUNG ke Semarang tak lengkap rasanya jika belum merasakan ragam aneka kuliner khasnya yang menggugah selera. Kota ini tidak hanya menawarkan hidangan-hidangan lezat, tapi juga menyediakan berbagai kuliner tradisional yang otentik. 

Salah satu daya tarik utama Semarang adalah deretan tempat wisata kuliner yang telah melegenda, karena sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya dan masih bisa sukses bertahan hingga kini, tak heran menjadi terkenal ke berbagai penjuru.

Nah bagi Anda yang ingin berkunjung atau hanya sekedar singgah di Semarang, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (18/3/2024) berikut ini tiga rekomendasi kuliner autentik khas yang wajib untuk dicoba.

1. Lumpia: Kudapan khas ini mudah untuk ditemui di berbagai penjuru Ibu Kota Jawa Tengah ini. Lumpia yang diisi dengan campuran rebung, udang, telur, dan daging ayam ini, disajikan dengan kulit yang renyah dan saus kacang yang khas. Berikut tiga rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi;

(Foto: Youtube Chef Devina Hermawan) 

Loenpia Mbak Lien, sudah berdiri sejak tahun 1930 ini berlokasi di Gang Grajen Jalan Pemuda No. 1, Pandansari, Kota Semarang, buka setiap hari dari pukul 08.00 - 22.00 WIB.

Kedua ada Lunpia Gang Lombok, yang merupakan warung makan legendaris ini menjual berbagai macam menu lumpia. Lokasinya ada di Gang Lombok No. 11, Purwodinatan, Semarang Tengah. Jam buka: pukul 07.00 – 17.00 WIB. 

Lunpia Cik Me Me yang sudah ada sejak tahun 1870, dan menyediakan berbagai menu varian lumpia. Dengan harga mulai dari Rp 12.000 – Rp 45.000. Lokasi: Jalan Gajah Mada No. 107, Miroto, Semarang Tengah yang buka setiap hari, mulai pukul 05.00 – 22.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
