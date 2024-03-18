Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Outfit Office Look ala Raisa, Tampil Cantik dengan Pakaian Simple dan Stylish

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |06:07 WIB
5 Outfit Office Look ala Raisa, Tampil Cantik dengan Pakaian Simple dan Stylish
Raisa. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI cantik Raisa memang dikenal memiliki paras cantik dengan penampilan yang stylish. Dia selalu sukses memadu padankan outfit sehingga penampilannya terlihat stylish.

Melalui postingannya di Instagram, ibu satu anak itu kerap menunjukkan foto OOTDnya. Tak jarang penampilan Raisa menuai banyak pujian dari netizen.

Beberapa outfit Raisa juga cocok lho digunakan untuk pergi ke kantor. Apalagi bagi Anda yang sering bingung pakai baju apa buat ngantor, gaya busana Raisa bisa jadi inspirasi.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan office look ala Raisa yang simple dan tetap stylish. Berikut ulasannya dari Instagram @raisa6690.

Pakai leather jacket

Raisa

Kalau Anda ingin tampil beda saat ke kantor, bisa memakai leather jacket. Padukan leather jacket dengan inner turtle neck, blue jeans, dan boots. Dijamin, tampilan Anda terlihat kece.

Pakai mini dress

Raisa

Tampilan Raisa terlihat simple memakai mini dress berbahan linen. Dress yang ia pakai ini memiliki aksen bordir sehingga detailnya terlihat mewah.

Pakai blazer

Raisa

Kalau ada meeting, Anda bisa tampil lebih rapi memakai blazer. Padukan tampilan Anda dengan mini skirt agar terlihat lebih feminin. Untuk tampilan lebih simple bisa menggunakan sling bag dan high heels.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/194/3182278/raisa-dufW_large.jpg
3 Gaya OOTD Raisa Saat Manggung Pakai Rok Mini hinga Denim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180009/rinaldi-rNFw_large.jpg
Profil Rinaldi Nurpratama, Kakak Kandung Raisa yang Jarang Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/629/3179505/raisa-pwLn_large.jpg
Raisa dan Hamish Daud Jalani Co-Parenting Setelah Cerai, Ini yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179383/raisa-aDEz_large.jpg
Gugat Cerai, Raisa dan Hamish Sepakat Jalani Co-Parenting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178846/raisa-Wav4_large.jpg
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178842/raisa-PiFn_large.jpg
Kenapa Raisa Sering Dipanggil Yaya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement