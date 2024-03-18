5 Outfit Office Look ala Raisa, Tampil Cantik dengan Pakaian Simple dan Stylish

PENYANYI cantik Raisa memang dikenal memiliki paras cantik dengan penampilan yang stylish. Dia selalu sukses memadu padankan outfit sehingga penampilannya terlihat stylish.

Melalui postingannya di Instagram, ibu satu anak itu kerap menunjukkan foto OOTDnya. Tak jarang penampilan Raisa menuai banyak pujian dari netizen.

Beberapa outfit Raisa juga cocok lho digunakan untuk pergi ke kantor. Apalagi bagi Anda yang sering bingung pakai baju apa buat ngantor, gaya busana Raisa bisa jadi inspirasi.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan office look ala Raisa yang simple dan tetap stylish. Berikut ulasannya dari Instagram @raisa6690.

Pakai leather jacket

Kalau Anda ingin tampil beda saat ke kantor, bisa memakai leather jacket. Padukan leather jacket dengan inner turtle neck, blue jeans, dan boots. Dijamin, tampilan Anda terlihat kece.

Pakai mini dress

Tampilan Raisa terlihat simple memakai mini dress berbahan linen. Dress yang ia pakai ini memiliki aksen bordir sehingga detailnya terlihat mewah.

Pakai blazer

Kalau ada meeting, Anda bisa tampil lebih rapi memakai blazer. Padukan tampilan Anda dengan mini skirt agar terlihat lebih feminin. Untuk tampilan lebih simple bisa menggunakan sling bag dan high heels.