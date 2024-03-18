Andien Aisyah Berbagi Tips Memilih Fashion: Apresiasi Apa yang Ada

PENYANYI Andien Aisyah berbagi tips memilih fashion yang tepat sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Menurut Andien, keunikan setiap individu tidak boleh menjadi kendala dalam memilih fashion.

"Saya percaya bahwa kita semua unik, terkadang apa yang kita takuti berbeda dari yang lain,” ujarnya pada acara peringatan 50 tahun LeSportsac di mall Kota Casablanca seperti dilansir dari Antara.

"Tapi sebenarnya kalau kita bisa bersyukur, kita mengapresiasi apa yang kita inginkan. Ketika menjajaki sesuatu, menurut saya itu menjadi lebih efektif dan perbedaannya bagus,” kata Andien.

​​Andien mengatakan, spontanitas adalah kunci penting dalam menemukan jati diri dalam fashion. Menurutnya, fashion bukan tentang mengikuti aturan umum, melainkan mengikuti intuisi dan karakter.

Andien mengatakan setiap individu memiliki jati dirinya, hanya keberanian mengungkapkannya saja yang bisa berbeda. Menurutnya, setiap orang memang memiliki identitasnya masing-masing karena itu, gaya yang dimiliki belum tentu sama.

"Cuma dia berani mengeluarkannya atau tidak? Karena mungkin kita dari dulu ada di lingkungan yang menganggap bahwa kalau tidak seragam itu tidak seperti pada umumnya. Padahal kalau tidak seperti seragam, berbeda itu tidak apa-apa," katanya.

Oleh karena itu, Andien menyebut salah satu caranya adalah mengenal diri sendiri dan mengetahui ingin berpenampilan seperti apa.

(Martin Bagya Kertiyasa)