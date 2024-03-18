4 Tips Melipat Pakaian untuk Packing Mudik Lebaran, Biar Muat Banyak!

MUDIK Lebaran akan jadi momentum paling ditunggu dalam rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perjalanan mudik, baik itu lewat darat, udara, atau pun laut sama-sama memerlukan persiapan matang.

Salah satunya cara packing pakaian agar lebih efisien dan rapi. Saat mudik, biasanya banyak pakaian yang perlu Anda bawa ke kampung halaman bukan?

Tak perlu khawatir, ada beberapa tips yang bisa disontek berikut ini untuk melipat pakaian untuk packing mudik lebaran. Dijamin, pakaian bisa tetap rapi dan isi koper atau tas mudik bisa lebih rapi dan muat banyak. Penasaran, seperti apa tipsnya? Yuk simak paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir My Luggage, Senin (18/3/2024)

1. Menggulung pakaian: Ini adalah salah satu teknik terbaik ketika kita perlu menghemat banyak ruang. Anda bisa menggulung pakaian dengan rapat dan memasukkannya ke dalam koper dalam bentuk gulungan.

Dengan teknik ini, akan menghemat banyak ruang di koper mau pun tas. Dengan catatan, busana tetap harus disetrika saat sampai di lokasi karena teknik ini bisa menimbulkan lipatan halus pada pakaian.