HOME WOMEN WOMEN

Pasutri! Ini Perabot Wajib Anda Punya untuk Open House saat Lebaran

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:12 WIB
Pasutri! Ini Perabot Wajib Anda Punya untuk <i>Open House</i> saat Lebaran
Ilustrasi perabot wajib untuk open house saat Lebaran. (Foto: dok freepik)
A
A
A

LEBARAN, momen yang penuh suka cita dan kehangatan, seringkali diisi dengan tradisi open house. Bagi pasangan suami istri (pasutri), menjamu tamu di rumah menjadi salah satu kegiatan yang tak kalah penting.

Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan memiliki beberapa perabot wajib yang akan membuat open house di hari Lebaran semakin menyenangkan dan tak terlupakan.

1. Sofa Nyaman dan Cantik

Sofa adalah perabot utama yang harus ada di ruang tamu Anda. Pilih sofa yang tidak hanya nyaman untuk duduk tetapi juga memberikan sentuhan estetika yang indah. Dengan sofa yang tepat, tamu-tamu Anda akan merasa diundang dengan hangat.

2. Meja Makan yang Representatif

Meja makan adalah pusat perhatian saat menyajikan hidangan lezat. Pilihlah meja makan yang representatif, cukup besar untuk menampung berbagai hidangan Lebaran. Desain yang elegan akan menambah nuansa khas perayaan.

      
