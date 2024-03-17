Viral Penumpang Melahirkan Darurat di Pesawat, Sigap Dibantu Pramugari

TENGAH ramai beredar di dunia maya, video yang menampilkan momen seorang ibu melahirkan di pesawat viral di media sosial. Video dari kejadian darurat ini, diunggah oleh netizen pemilik akun Twitter @fl360aero

Dinarasikan bahwa pada Jumat (15/3/2024) dalam video berdurasi 33 detik dan sudah mendapat hampir 400 ribu kali penayangan tersebut, ada seorang wanita yang melahirkan di pesawat. Peristiwa ini terjadi di pesawat Aeroméxico B737-852 dengan penerbangan 113 rute Mexico City (MEX)-Ciudad Juarez (CJS)

Sebagaimana dihimpun dari unggahan akun Twitter, @fl360aero pada Minggu (17/3/2024), proses persalinan sang penumpang dibantu oleh seorang pramugari Aeromexico yang bertugas kala itu dan juga salah seorang penumpang yang kebetulan dokter.

Ketika proses persalinan selesai, terlihat bagaimana pramugari langsung sigap membalut sang bayi dengan selimut. Salah satu pramugari terlihat meminta penumpang untuk mengucapkan selamat dan bertepuk tangan.

Diketahui bahwa proses persalinan ini dilakukan oleh Dr Leticia Olivares. Pramugari yang sigap dan dokter, yang sigap dan sukses menyelamatkan nyawa sang ibu hamil dan juga bayinya tersebut langsung mendapat apresiasi dari para penumpang.

