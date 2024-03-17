Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rahasia Prilly Latuconsina Tetap Fit Jalani Puasa Ramadhan, Anti Gorengan!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:00 WIB
Rahasia Prilly Latuconsina Tetap Fit Jalani Puasa Ramadhan, Anti Gorengan!
Rahasia fit berpuasa Ramadhan ala Prilly Latuconsina, (Foto: Instagram @prillylatuconsina96)
A
A
A

TAK beda dengan bulan-bulan biasa, Prilly Latuconsina terlihat masih tetap sibuk menjalani berbagai kegiatan di tengah puasa Ramadhan ini. Aktris dan pengusaha cantik ini, tetap produktif meski sedang berpuasa.

Menjalani sederet aktivitas sehari-hari sambil tetap berpuasa, bintang film Danur ini punya rahasia tersendiri. Belum lama ini, Prilly membagikan tips sehatnya selama menjalani Ramadhan, yang terutama bagi dirinya adalah dengan mengatur pola makan.

Bintang film Danur ini menegaskan bahwa berbuka puasa itu harus dengan yang sehat, bukan yang manis.

"Berbukalah dengan yang sehat ya kalau aku. Kalau berbuka dengan yang manis suka disalahartikan ya, makan sirup, makan gula, makan segala macam yang banyak,” tutur Prilly dikutip dari Youtube Intens Investigasi, Minggu (17/3/2024)

