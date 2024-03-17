Gelar Tabligh Akbar di Masjid Al Akbar Surabaya, Jamaah: Terima Kasih RCTI

GELARAN tabligh Akbar yang diselenggarakan RCTI di Surabaya mendapat respon meriah. Ribuan jamaah dan masyarakat memadati halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS), tempat digelarnya Tabligh Akbar 2024 RCTI, Jumat (15/3/2024)

Ribuan warga terlihat mulai memadati lokasi acara sekitar pukul 20.00 WIB, satu jam sebelum acara dimulai. Salah satu jamaah yang datang adalah Endang, yang ternyata jauh-jauh rela datang dari Bangkalan, Madura.

BACA JUGA:

Perempuan berusia 51 tahun tersebut mengaku, datang jauh-jauh dari Madura karena ingin mendengar langsung tausiah dari ustadz dan ustadzah yang mengisi acara, yakni Ning Umi Laila disusul Ustadz Abi Amir Faishol Fath.

BACA JUGA:

"Selama ini cuma lihat dari televisi. Ini mumpung ada siaran di sini, saya berangkatlah kemari," kata Endang yang didampingi sang suami.

Dia mengaku senang dan puas dengan tontonan sekaligus tuntunan yang dipersembahkan stasiun televisi nasional RCTI.