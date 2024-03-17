Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hujan Tak Surutkan Antusias Masyarakat Surabaya Hadiri Tabligh Akbar RCTI di Masjid Al Akbar

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:14 WIB
Hujan Tak Surutkan Antusias Masyarakat Surabaya Hadiri Tabligh Akbar RCTI di Masjid Al Akbar
Tabligh akbar RCTI di Surabaya, (Foto: MPI/ Masdarul)
TABLIGH Akbar 2024 yang digelar RCTI menyedot perhatian masyarakat kota Surabaya di halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS), Jumat malam (15/3/2024)

Dari pantauan langsung, terlihat ribuan warga mulai memadati lokasi acara sekitar pukul 20.00 WIB, tepatnya satu jam sebelum acara dimulai. Mereka datang tak hanya dari Kota Pahlawan, melainkan dari daerah di sekitar seperti Sidoarjo dan Gresik.

Masyarakat yang mayoritas ibu-ibu dan remaja putri ini dengan khusuk mengikuti jalannya acara yang dipandu Arie Untung ini. Tabligh Akbar ini dibuka dengan penampilan penyanyi religi Opick dengan lagu Assalamualaikum...

Tepuk tangan riuh jamaah dan penonton menggema sejak Kang Opick muncul dari balik panggung. Mengenakan penutup kepala khas, Opick menyapa penonton sambil melambaikan tangan sembari tersenyum. "Kang opick, Kang Opick," teriak seorang penonton sambil mengabadikan moment ini menggunakan smartphone.

