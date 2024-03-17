Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Makin Awet Muda, Intip 5 Potret Dian Sastrowardoyo di Ultah ke-42

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:03 WIB
Makin Awet Muda, Intip 5 Potret Dian Sastrowardoyo di Ultah ke-42
Potret Dian Sastrowarodoyo di usia 42 tahun, (Foto: Instagram @therealdisastr)
A
A
A

DIAN Sastrowardoyo tengah berbahagia di pertambahan usianya. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta ini baru saja berulang tahun ke-42 tahun pada Sabtu (16/3/2024). Meski kini sudah berusia 42 tahun, bintang film papan atas ini semakin memesona.

Selain tetap cantik, pemeran Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini juga terlihat awet muda meski sudah berkepala empat. Penasaran, seperti apa pesona Dian Sastrowardoyo di usianya yang ke-42 tahun? Yuk simak dari Instagram, @therealdisastr, Minggu (17/3/2024)

 BACA JUGA:

1. Cantik dan anggun: Potret Dian yang satu ini begitu memancarkan aura cantik dan anggun padanya. Dian terlihat begitu awet muda dengan kaus putih dan minim riasan. Rambutnya yang hitam legam juga dibiarkan tergerai dan dipermanis dengan senyum tipis Dian Saatro.

2. Berbalut busana tradisional: Potret anggun berbalut busana Batik dan kain ini. Terlihat Dian mengenakan kebaya Janggan dari Yogyakarta karya desainer Sapto Djojokartiko. Kebaya Batik bernuansa hitam itu membuat aura Dian begitu terpancar sehingga terlihat anggun dan elegan.

 

