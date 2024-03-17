Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Manis Geng Cinta AADC Reuni di Ultah Dian Sastrowardoyo

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |08:05 WIB
Potret Manis Geng Cinta AADC Reuni di Ultah Dian Sastrowardoyo
Geng Cinta, (Foto: Instagram @titi_kamall)
A
A
A

ANDA masih ingat dengan kelompok cewek-cewek SMA 'geng cinta' dalam film Ada Apa Dengan Cinta? Persahabatan para aktris yang tergabung dalam “Geng Cinta” tersebut, ternyata terus terjalin hingga saat ini.

Ya, geng beranggotakan para aktris top Tanah Air yakni Dian Sastrowardoyo (Cinta), Sissy Prescillia (Milly), Titi Kamal sebagai (Maura), Adinia Wirasti sebagai (Carmen), dan Ladya Cheryl (Alya) tersebut memang berlanjut hingga kelimanya dewasa. Kali ini, keempat orang anggota “Geng Cinta” pun terlihat berkumpul untuk merayakan ulang tahun Dian Sastrowardoyo yang ke-42 pada 16 Maret 2024.

 BACA JUGA:

Potret momen ini diabadikan oleh rekan mereka, Iwet Ramadhan melalui unggahan Instagram Story pribadinya, @iwetramadhan. Suasana haru tercipta saat keempat sahabat ini kembali bertemu, keempatnya melepas rindu dengan pelukan hangat. Air mata Titi Kamal sampai menetes karena terharu dengan pertemuan tersebut.

 BACA JUGA:

"Geng Cinta berkumpul di ulang tahun Dian Sastrowardoyo," tulis Iwet Ramadhan dalam keterangan unggahannya. dikutip, Minggu (17/3/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
