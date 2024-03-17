7 Tips Kulit Wajah Glowing dan Mulus ala Wanita Jepang

SAMA halnya dengan para perempuan Korea Selatan, perempuan Jepang juga terkenal memiliki kulit wajah mulus, bersih dan sehat, hingga terlihat glowing sepanjang hari, yang mana menjadi dambaan banyak perempuan.

Tampil dengan wajah bersih dan sehat, memang bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri. Dengan begitu, rasanya akan mudah menjalani segala aktivitas sehari-hari karena tidak merasa insecure.

Untuk memiliki kulit bersih dan sehat seperti wanita Jepang, ternyata memerlukan perawatan rutin dari luar dan dalam. Perempuan Jepang mengandalkan bahan alami untuk memberikan perawatan maksimal yang aman untuk tubuh dan kulit mereka. Dikutip dari Times of India, Minggu (17/3/2024), berikut tujuh rahasia kecantikan perempuan Jepang yang dapat Anda ikuti untuk memiliki wajah glowing.

1. Konsumsi teh hijau setiap hari: Mengonsumsi Matcha dan teh hijau setiap hari adalah bagian dari budaya masyarakat Jepang. Teh hijau sendiri sarat dengan antioksidan dan membantu melindungi kulit dari efek berbahaya dari sinar UV.

2. Toner green tea: Tak hanya diminum, tapi green tea juga dimanfaatkan a sebagai toner dengan membiarkannya menjadi dingin dengan mengoleskannya ke seluruh wajah.

3. Pijat wajah: Pemijatan wajah dengan memakai giok adalah bagian penting dari rutinitas kecantikan para wanita Jepang, karena diyakini dapat meningkatkan aliran darah dan menjauhkan kerutan.