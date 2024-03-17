7 Oleh-Oleh Khas Jakarta buat Persiapan Mudik Lebaran, Jangan Lupa Diborong!

BEBERAPA oleh-oleh khas Jakarta buat persiapan mudik lebaran ini patut Anda pertimbangkan.

Ya, bulan Ramadhan identik dengan mudik Lebaran yang memang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

Terlebih jika sudah memasuki pertengahan Ramadhan, maka sebagian orang sudah mulai sibuk mempersiapkan pulang kampung.

Selain mempersiapkan moda transportasi, umumnya para pemudik juga menyiapkan oleh-oleh untuk sanak saudara, terutama bagi mereka yang merantau di ibu kota. Ada beberapa pilihan oleh-oleh khas Jakarta yang bisa menjadi buah tangan saat mudik lebaran.

Nah, berikut Okezone rangkumkan tujuh oleh-oleh khas Jakarta yang bisa Anda bawa pulang ke kampung halaman.

(Foto: Shopee)

1. Telur Gabus Keju

Kue yang dibuat dari tepung, telur, dan keju ini juga sama dengan kue kembang goyang. Telur Gabus Keju sejatinya mudah dijumpai di beberapa tempat, namun akan terasa semakin nikmat jika dibawa langsung dari daerah asalnya. Memiliki rasa yang gurih dan renyah tentu membuat kue ini cocok dijadikan oleh-oleh.

2. Kue Akar Kelapa

Terbuat dari tepung ketan, tepung beras, dan santan, kue akar kelapa memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang renyah. Tentu membuat kue yang satu ini cocok menjadi camilan saat Lebaran.

3. Bir Pletok

Minuman khas Betawi ini mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian orang. Meski namanya bir pletok, namun minuman ini tidak memabukan lantaran tidak mengandung alkohol.

(Foto: Bir Pletok Mpok Nini)

Justru minuman tradisional ini terbuat dari beragam rempah seperti jahe, daun pandan wangi, dan serat. Menyehatkan bukan? Tak heran jika minuman ini kerap jadi pilihan oleh-oleh.

4. Dodol Betawi

Olahan dodol memang menjadi salah satu makanan khas yang selalu ada saat Lebaran. Makanan dengan rasa yang manis dan legit ini rupanya di setiap daerah berbeda-beda, salah satunya adalah Dodol Betawi.

Berbeda dengan dodol dari daerah lain, dodol khas Jakarta ini memiliki tekstur yang lebih kenyal. Sehingga patut untuk dijadikan buah tangan saat mudik Lebaran.