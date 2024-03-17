Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Oleh-Oleh Khas Jakarta buat Persiapan Mudik Lebaran, Jangan Lupa Diborong!

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:36 WIB
7 Oleh-Oleh Khas Jakarta buat Persiapan Mudik Lebaran, Jangan Lupa Diborong!
Kue akar kelapa khas Betawi (Foto: Instagram/@akarkelapabetawi_id)
A
A
A

BEBERAPA oleh-oleh khas Jakarta buat persiapan mudik lebaran ini patut Anda pertimbangkan.

Ya, bulan Ramadhan identik dengan mudik Lebaran yang memang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.

Terlebih jika sudah memasuki pertengahan Ramadhan, maka sebagian orang sudah mulai sibuk mempersiapkan pulang kampung.

Selain mempersiapkan moda transportasi, umumnya para pemudik juga menyiapkan oleh-oleh untuk sanak saudara, terutama bagi mereka yang merantau di ibu kota. Ada beberapa pilihan oleh-oleh khas Jakarta yang bisa menjadi buah tangan saat mudik lebaran.

Nah, berikut Okezone rangkumkan tujuh oleh-oleh khas Jakarta yang bisa Anda bawa pulang ke kampung halaman.

Telur Gabus

(Foto: Shopee)

1. Telur Gabus Keju

Kue yang dibuat dari tepung, telur, dan keju ini juga sama dengan kue kembang goyang. Telur Gabus Keju sejatinya mudah dijumpai di beberapa tempat, namun akan terasa semakin nikmat jika dibawa langsung dari daerah asalnya. Memiliki rasa yang gurih dan renyah tentu membuat kue ini cocok dijadikan oleh-oleh.

2. Kue Akar Kelapa

Terbuat dari tepung ketan, tepung beras, dan santan, kue akar kelapa memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang renyah. Tentu membuat kue yang satu ini cocok menjadi camilan saat Lebaran.

3. Bir Pletok

Minuman khas Betawi ini mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagian orang. Meski namanya bir pletok, namun minuman ini tidak memabukan lantaran tidak mengandung alkohol.

Bir Pletok

(Foto: Bir Pletok Mpok Nini)

Justru minuman tradisional ini terbuat dari beragam rempah seperti jahe, daun pandan wangi, dan serat. Menyehatkan bukan? Tak heran jika minuman ini kerap jadi pilihan oleh-oleh.

4. Dodol Betawi

Olahan dodol memang menjadi salah satu makanan khas yang selalu ada saat Lebaran. Makanan dengan rasa yang manis dan legit ini rupanya di setiap daerah berbeda-beda, salah satunya adalah Dodol Betawi.

Berbeda dengan dodol dari daerah lain, dodol khas Jakarta ini memiliki tekstur yang lebih kenyal. Sehingga patut untuk dijadikan buah tangan saat mudik Lebaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/25/3174600/mutiara-YZPz_large.jpg
Oleh-Oleh Khas Mandalika, dari Dodol Rumput Laut hingga Mutiara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/549/3108224/liburan_long_weekend_di_banten_ini_daftar_10_oleh_oleh_yang_wajib_dibawa_pulang-a8Iu_large.jpg
Liburan Long Weekend di Banten? Ini Daftar 10 Oleh-Oleh yang Wajib Dibawa Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/549/3017186/parfum_arab-6myn_large.JPG
7 Rekomendasi Oleh-Oleh Bisa Dibawa Pulang Jamaah Haji, Yuk Diborong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/549/3004854/10-oleh-oleh-khas-arab-saudi-cocok-dibawa-pulang-jamaah-haji-627pEDPWi4.jpg
10 Oleh-Oleh Khas Arab Saudi, Cocok Dibawa Pulang Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/549/2999993/8-oleh-oleh-khas-brunei-darussalam-negeri-tajir-melintir-seluas-banyuwangi-LWvUGXwl7s.jpg
8 Oleh-Oleh Khas Brunei Darussalam, Negeri Tajir Melintir Seluas Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/549/2995442/5-oleh-oleh-khas-indramayu-wajib-bawa-pulang-usai-liburan-mdXJrMwgdR.JPG
5 Oleh-Oleh Khas Indramayu Wajib Bawa Pulang Usai Liburan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement