HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Simak 3 Tips Cegah Anak Mabuk saat Perjalanan Mudik

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |17:46 WIB
Dear Traveler, Simak 3 Tips Cegah Anak Mabuk saat Perjalanan Mudik
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

MUDIK lebaran sudah menjadi tradisi yang sering dilakukan masyarakat Indoenesia. Lazimnya, sebagian mereka yang memiliki kampung halaman memilih mudik lebaran di sana meski hanya sekadar berkumpul bersama keluarga.

Namun, untuk sebagian anak mungkin akan merasa tidak nyaman saat menaiki kendaraan. Tak sedikit pula dari mereka akan menunjukkan rasa mual bahkan muntah ketika sudah mulai di tengah-tengah perjalanan mudik.

Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pakar kesehatan, dr. Lucky Sp.A berbagi tips agar anak tidak mudah mabuk perjalanan. Berikut ulasannya.

1. Jangan isi perut anak terlalu penuh

Hindari membiasakan mengisi perut anak hingga penuh saat perjalanan mudik lebaran. Sebab, dengan kondisi perut anak yang penuh akan memicu terjadinya mual lebih mudah dan anak akan mabuk.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

"Sekadarnya saja, yang ringan dan tidak berlemak, jangan juga minum-minuman soda ya,” kata dr. Lucky.

2. Arahkan anak lihat jauh ke depan

Biasanya anak akan mulai merasa mual saat ia sering melihat ke arah samping atau arah belakang kendaraan.

Yang Anda harus lakukan ialah arahkan agar anak bisa selalu melihat ke arah depan tanpa diikuti aktivitas lain seperti membaca buku atau bermain handphone.

Halaman:
1 2
      
