Apakah Kemandulan Hanya Terjadi Pada Pasangan yang Belum Pernah Punya Anak?

INFERTILITAS atau kemandulan menjadi salah satu kondisi, ketika pasangan suami istri tak kunjung mendapatkan keturunan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bisa disebabkan baik dari sisi pria mau pun wanita.

Kualitas sperma atau sel telur yang kurang baik, memang bisa membuat pasangan sulit untuk memiliki keturunan. Biasanya gaya hidup yang tidak sehat bisa menjadi faktor risiko terjadinya infertilitas pada suami atau pun sang istri.

Dokter Obstetri dan Ginekologi, dr. Yassin Yanuar Mohammad, Sp. OG, Subsp. FER, M.Sc mengungkap, bahwasanya infertilitas yang terjadi pada pasangan yang sama sekali belum pernah memiliki anak itu disebut dengan infertilitas primer.

(Foto: Tangkapan layar Youtube Nikita Willy)

“Infertilitas itu ada dua yang pertama infertilitas primer yaitu infertilitas yang terjadi pada pasangan yang memang belum pernah punya anak sama sekali,” kata dr. Yassin dikutip dari podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (17/3/2024)