Dokter Beberkan Kebiasaan yang Bisa Menurunkan Kualitas Sperma hingga Kemandulan

KEMANDULAN atau yang juga dikenal dengan infertilitas bisa terjadi pada pria maupun wanita, kondisi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Pada pria biasanya infertilitas terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat itu membuat kualitas spermanya menurun.

Dokter Obstetri dan Ginekologi, dr. Yassin Yanuar Mohammad, Sp. OG, Subsp. FER, M.Sc mengungkap beberapa kebiasaan yang bisa menurunkan kualitas sperma pria hingga bisa menyebabkan kemandulan, salah satunya yaitu kebiasaan merokok atau vape.

Kandungan kimia yang dimiliki keduanya bukan hanya berpengaruh pada paru-paru, melainkan juga bisa merusak sperma.

“Berubah rokoknya gitu kan jadi ada perbedaan tools-nya gitu ya. Tapi dampaknya mungkin bisa sama karena mengandung chemical yang bisa merusak sperma,” jelas dr. Yassin dikutip dari podcast Moms Corner di kanal Youtube Nikita Willy, Minggu (17/3/2024)

Bukan cuma itu, dr. Yassin juga menjelaskan, bahwa kebiasaan menggunakan pakaian dalam yang ketat dan sauna atau berendam air panas juga bisa menurunkan kualitas sperma.