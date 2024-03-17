Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Melahirkan di Pesawat, Kesigapan Pramugari Bantu Persalinan Bikin Kagum

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |13:57 WIB
Viral Wanita Melahirkan di Pesawat, Kesigapan Pramugari Bantu Persalinan Bikin Kagum
Pesawat Aeromexico (Foto: Instagram/@aeromexico)
A
A
A

VIDEO yang menunjukkan seorang wanita melahirkan di pesawat mendadak viral di media sosial.

Klip tersebut diunggah oleh pemilik akun X @fl360aero. Kesigapan pramugari membantu persalinan wanita tersebut pun menuai rasa kagum.

Pada Jumat lalu, seorang wanita hendak melahirkan di pesawat Aeroméxico B737-852 dengan penerbangan nomor penerbangan 113 rute Mexico City (MEX)-Ciudad Juarez (CJS).

Disebutkan dalam postingan @fl360aero, pramugari Aeromexico tampak membantu seorang dokter yang juga merupakan penumpang untuk membantu persalinan.

Pramugari Aeromexico bantu persalinan penumpang

(Foto: X/@fl360aero)

Saat proses persalinan selesai, terlihat bagaimana pramugari langsung membalut sang bayi dengan selimut.

Salah satu pramugari terlihat meminta penumpang untuk mengucapkan selamat dan bertepuk tangan.

Proses persalinan itu dipimpin oleh Dr Leticia Olivares. Pramugari dan dokter yang sukses menjalankan tugasnya itupun menuai apresiasi dari para penumpang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007/viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement