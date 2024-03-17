Viral Wanita Melahirkan di Pesawat, Kesigapan Pramugari Bantu Persalinan Bikin Kagum

VIDEO yang menunjukkan seorang wanita melahirkan di pesawat mendadak viral di media sosial.

Klip tersebut diunggah oleh pemilik akun X @fl360aero. Kesigapan pramugari membantu persalinan wanita tersebut pun menuai rasa kagum.

Pada Jumat lalu, seorang wanita hendak melahirkan di pesawat Aeroméxico B737-852 dengan penerbangan nomor penerbangan 113 rute Mexico City (MEX)-Ciudad Juarez (CJS).

Disebutkan dalam postingan @fl360aero, pramugari Aeromexico tampak membantu seorang dokter yang juga merupakan penumpang untuk membantu persalinan.

(Foto: X/@fl360aero)

Saat proses persalinan selesai, terlihat bagaimana pramugari langsung membalut sang bayi dengan selimut.

Salah satu pramugari terlihat meminta penumpang untuk mengucapkan selamat dan bertepuk tangan.

Proses persalinan itu dipimpin oleh Dr Leticia Olivares. Pramugari dan dokter yang sukses menjalankan tugasnya itupun menuai apresiasi dari para penumpang.