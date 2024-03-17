Kucing Suka Kabur dari Rumah? Ternyata 8 Hal Ini Jadi Penyebabnya

PARA cat lovers atau pencinta kucing tentu kerap mengalami drama anabul kabur dari rumah.

Entah dia sudah jadi peliharaan sejak lama atau baru, kucing pasti punya naluri untuk kabur dari rumah. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab loh.

Nah, berikut delapan penyebab kucing suka kabur dari rumah yang perlu cat lovers ketahui.

1. Mau berburu

Kucing merupakan salah satu hewan predator. Jadi mereka memiliki naluri alami untuk berburu, meski kucing tersebut sudah lama dipelihara.

Kucing-kucing ini bahkan rela tidur di luar kandang untuk beberapa hari hingga mendapatkan buruan.

2. Ada beri makan di tempat lain

Penyebab kedua adalah karena ada yang memberi makan di tempat lain. Bisa jadi di sekitar rumah Anda ada yang hobi menyediakan makanan untuk kucing dan kucing Anda salah satu yang betah berlama-lama disana.

3. Adanya hewan lain

Adanya hewan lain di rumah Anda juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bisa jadi kucing merasa tidak nyaman dengan hewan baru tersebut karena dianggap sebagai ancaman.

4. Stres

Bukan hanya manusia saja, kucing juga bisa mengalami stres loh. Rasa stres ini bisa muncul ketika kucing telalu lama tinggal di dalam rumah.

Bukan hanya itu saja, adanya perubahan pada suasana rumah anda juga bisa menjadi pemicu stresnya kucing dan memutuskan kabur alias minggat.

5. Sakit

Kucing yang tengah sakit memiliki kecenderungan untuk menjauh dari pemiliknya. Kucing juga tahu kapan dirinya akan mati, jadi hewan menggemaskan ini akan memilih untuk kabur dari rumah atau bersembunyi.