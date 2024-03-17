Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kucing Suka Kabur dari Rumah? Ternyata 8 Hal Ini Jadi Penyebabnya

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |11:54 WIB
Kucing Suka Kabur dari Rumah? Ternyata 8 Hal Ini Jadi Penyebabnya
Kucing kerap kabur dari rumah karena berbagai sebab (Foto: Instagram/@japanese_cats)
A
A
A

PARA cat lovers atau pencinta kucing tentu kerap mengalami drama anabul kabur dari rumah.

Entah dia sudah jadi peliharaan sejak lama atau baru, kucing pasti punya naluri untuk kabur dari rumah. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab loh.

Nah, berikut delapan penyebab kucing suka kabur dari rumah yang perlu cat lovers ketahui.

1. Mau berburu

Kucing merupakan salah satu hewan predator. Jadi mereka memiliki naluri alami untuk berburu, meski kucing tersebut sudah lama dipelihara.

Kucing-kucing ini bahkan rela tidur di luar kandang untuk beberapa hari hingga mendapatkan buruan.

2. Ada beri makan di tempat lain

Penyebab kedua adalah karena ada yang memberi makan di tempat lain. Bisa jadi di sekitar rumah Anda ada yang hobi menyediakan makanan untuk kucing dan kucing Anda salah satu yang betah berlama-lama disana.

Kucing Persia

(Foto: Instagram/@persiancats_of_ig)

3. Adanya hewan lain

Adanya hewan lain di rumah Anda juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bisa jadi kucing merasa tidak nyaman dengan hewan baru tersebut karena dianggap sebagai ancaman.

4. Stres

Bukan hanya manusia saja, kucing juga bisa mengalami stres loh. Rasa stres ini bisa muncul ketika kucing telalu lama tinggal di dalam rumah.

Bukan hanya itu saja, adanya perubahan pada suasana rumah anda juga bisa menjadi pemicu stresnya kucing dan memutuskan kabur alias minggat.

5. Sakit

Kucing yang tengah sakit memiliki kecenderungan untuk menjauh dari pemiliknya. Kucing juga tahu kapan dirinya akan mati, jadi hewan menggemaskan ini akan memilih untuk kabur dari rumah atau bersembunyi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement