Mengenal Joged Bumbung, Tarian Khas Bali yang Viral karena Tampilkan Erotisme

BELUM lama ini viral di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang perempuan menari joget bumbung khas Bali, namun dengan unsur erotis.

Dalam video yang viral itu, sang penari joget memperlihatkan bagian pahanya sambil terus menari, bahkan ada yang sampai sambil memegang alat viral pria.

Padahal, Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali sendiri sudah pernah menegaskan sekaligus mengedukasi para seniman untuk tidak mementaskan tarian Bumbung secara erotis.

Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul Joged Bumbung khas Bali? Berikut ulasannya, seperti dilansir dari berbagai sumber, Minggu (17/3/2024).

Joged Bumbung adalah salah satu tarian tradisional dan pergaulan di Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali, seperti acara pernikahan, pada musim sehabis panen, dan hari-hari raya.

(Foto: Instagram/@skj_batukembar)

Tari Joged Bumbung ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Joged Bumbung juga masuk sebagai salah satu dari sembilan Tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda dunia.

Tarian ini diperkirakan berasal dari daerah Buleleng dan sudah ada sejak tahun 1940-an. Tarian ini awalnya adalah sebuah tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur kala sedang istirahat setelah bekerja di lumbung.

Tarian ini pun banyak diminati oleh masyarakat dan menjadi kelompok-kelompok seni. Joged Bumbung adalah tarian bersifat partisipatif, dengan mengajak penonton menari bersama.

Ditarikan oleh penari perempuan, yang kemudian mencari pasangan pria dari para penonton untuk diajak menari bersama.