Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Uno Siapkan Strategi Khusus Gaet Wisatawan Arab Saudi

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:17 WIB
Sandiaga Uno Siapkan Strategi Khusus Gaet Wisatawan Arab Saudi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dimas AF/MPI)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memprediksi adanya potensi peningkatan perputaran uang selama bulan Ramadhan tahun ini hingga 25 persen.

Giat ekonomi di berbagai sektor terkhusus pariwisata dan ekonomi kreatif memang terus bertumbuh sejalan berakhirnya pandemi Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, hal tersebut terlihat jelas dari pergerakan jamaah di berbagai destinasi wisata halal, termasuk Masjid Istiqlal pada awal Ramadhan ini.

“Peningkatan ini ada pada konsumsi rumah tangga yang bertumbuh dengan sehat. Jadi kita juga mengonfirmasi dengan jumlah jamaah pada momen buka puasa ini juga kita melihat ada peningkatan pergerakan, ada giat ekonomi yang meningkat. Oleh karena itu, kita harus terus waspada agar bahan-bahan pokok tidak meningkat,” kata Sandi di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2024.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Demi menguatkan pergerakan ekonomi selama Ramadhan, Sandi mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya memberikan pelatihan dan pendampingan pada UMKM lokal.

Tujuan dari program ini adalah untuk mengkurasi sekaligus mendorong pemasaran produk secara lebih luas. Sementara di sisi permodalan, Kemenparekraf memberikan bantuan-bantuan dan memfasilitasi sertifikasi halal kepada para pegiat UMKM.

“Tahun ini sudah tidak ada waktu yag panjang lagi makanya kami melakukan fasilitasi untuk melakukan sertifikasi halal yang harus kita rampungkan di bulan Oktober,” tambahnya.

Kemenparekraf juga tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik wisatawan asal Arab Saudi ke Indonesia. Pasalnya, ketersediaan kursi pesawat selepas jamaah Indonesia terbang Arab Saudi dilaporkan nyaris tak berpenumpang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement