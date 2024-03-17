Rekomendasi Tempat Bukber Seru di Rangkasbitung, Modal Rp35 Ribu Kenyang Bebas Karaokean

BAGI warga Rangkasbitung, Banten yang bingung mencari tempat bukber seru, AW Futsal Karaoke and Resto mungkin jadi solusinya.

Kafe tersebut sengaja menyiapkan layanan promo bagi masyarakat muslim yang ingin melaksanakan buka bersama alias bukber bersama keluarga maupun kolega.

Bagaimana tidak, kafe yang terletak di Jalan Maulana Yusuf, Nomor 01, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak ini memiliki paket murah meriah yang dapat membuat pengunjung kenyang dan happy.

(Foto: Fariz/MPI)

Owner AW Futsal Karaoke and Resto, Mayor Inf Asmail menjelaskan, pada Ramadhan 1445 Hijriah ini, pihaknya menyiapkan paket buka bersama (bukber) paling murah Rp35 ribu per paket dengan free takjil dan karaoke.

"Ada namanya paket Spesial Aweh Ramadhan, itu nasi ayam geprek, lalapan hanya Rp35 ribu sudah free takjil," kata Asmail, Minggu (17/3/2024).

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan beberapa menu lainnya seperti nasi ayam cabai hijau, ayam bakar madu hingga mix kepiting.