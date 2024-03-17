Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rekomendasi Tempat Bukber Seru di Rangkasbitung, Modal Rp35 Ribu Kenyang Bebas Karaokean

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:45 WIB
Rekomendasi Tempat Bukber Seru di Rangkasbitung, Modal Rp35 Ribu Kenyang Bebas Karaokean
AW Futsal Karaoke and Resto (Foto: Fariz Abdullah/MPI)
A
A
A

BAGI warga Rangkasbitung, Banten yang bingung mencari tempat bukber seru, AW Futsal Karaoke and Resto mungkin jadi solusinya.

Kafe tersebut sengaja menyiapkan layanan promo bagi masyarakat muslim yang ingin melaksanakan buka bersama alias bukber bersama keluarga maupun kolega.

Bagaimana tidak, kafe yang terletak di Jalan Maulana Yusuf, Nomor 01, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak ini memiliki paket murah meriah yang dapat membuat pengunjung kenyang dan happy.

Futsal Karaoke and Resto

(Foto: Fariz/MPI)

Owner AW Futsal Karaoke and Resto, Mayor Inf Asmail menjelaskan, pada Ramadhan 1445 Hijriah ini, pihaknya menyiapkan paket buka bersama (bukber) paling murah Rp35 ribu per paket dengan free takjil dan karaoke.

"Ada namanya paket Spesial Aweh Ramadhan, itu nasi ayam geprek, lalapan hanya Rp35 ribu sudah free takjil," kata Asmail, Minggu (17/3/2024).

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan beberapa menu lainnya seperti nasi ayam cabai hijau, ayam bakar madu hingga mix kepiting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement