Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Intip 3 Rekomendasi Kuliner Lengkapi Perjalanan Mudik ke Malang

Marsya Hanifa , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:00 WIB
Intip 3 Rekomendasi Kuliner Lengkapi Perjalanan Mudik ke Malang
Rekomendasi tempat kuliner khas Malang, (Foto: Youtube Agus Elang Chanel)
A
A
A

MALANG selain punya alam yang indah, merupakan sebuah kota yang kaya akan kuliner. Oleh karena itu, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi beberapa hidangan khas yang terkenal di sana saat mudik Lebaran.

Jadi, bagi Anda yang berencana untuk pulang ke kampung atau hanya ingin singgah sebentar di Malang, berikut ini merangkum dari berbagai sumber Minggu (17/3/2024) tiga rekomendasi kuliner untuk melengkapi perjalanan mudik ke Malang.

1. Bakwan Malang: Salah satu kuliner khas Malang yang paling populer. Bakwan Malang sering disajikan dengan kuah kaldu ayam atau sapi yang kaya rasa, sehingga memberikan sensasi kenikmatan yang lebih lengkap. Berikut ini destinasi kuliner bakwan Malang yang wajib dicoba.

 BACA JUGA:

Pertama ada Bakso Kejujuran Polkesma yang berlokasi di Jl. Simpang Ijen, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang. Julukan bakso kejujuran diberikan karena, uniknya para pembeli dapat mengambil pilihan bakso serta gorengan sendiri tanpa diawasi sang penjual, sehingga pembayaran akan didasarkan pada kejujuran para pembeli. Tempat ini buka dari Senin hingga Jumat mulai pukul 10.00 – 14.00 WIB.

 BACA JUGA:

Kemudian ada Bakso President yang terletak di Jl. Batanghari No.5, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang. Restoran ini menyajikan berbagai macam variasi bakso, gorengan khas bakwan malang, hingga mie dengan harga yang bervariasi. Buka setiap hari mulai pukul 08.00 – 21.30 WIB.

Berikutnya, bisa juga mengunjungi Bakso malang Cak Die, berlokasi di Jl. Veteran, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang. Variasi harga per porsi mulai dari Rp 15.000 – Rp 20.000. Buka setiap hari mulai pukul 17.00 – 22.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/298/2984592/cita-rasa-otentik-dan-khas-ini-3-rekomendasi-kuliner-enak-semarang-gGl4o9lRtU.jpg
Cita Rasa Otentik dan Khas, Ini 3 Rekomendasi Kuliner Enak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/298/2984393/mudik-atau-liburan-ke-purwokerto-ini-3-camilan-khas-yang-sayang-dilewatkan-WWQgRxNvHg.jpg
Mudik atau Liburan ke Purwokerto? Ini 3 Camilan Khas yang Sayang Dilewatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/298/2984386/3-rekomendasi-tempat-kuliner-khas-yogyakarta-yang-wajib-disambangi-UJ6kAIc5IN.jpg
3 Rekomendasi Tempat Kuliner Khas Yogyakarta yang Wajib Disambangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/03/298/2739196/6-oleh-oleh-khas-garut-yang-cocok-jadi-cemilan-FRF3MIr8nB.jpg
6 Oleh-Oleh Khas Garut yang Cocok Jadi Cemilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/08/298/2064526/6-oleh-oleh-dari-jawa-tengah-yang-bisa-dibeli-sepanjang-jalur-arus-balik-mudik-X5yvr8xOri.jpg
6 Oleh-Oleh dari Jawa Tengah yang Bisa Dibeli Sepanjang Jalur Arus Balik Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/24/298/1982195/beli-oleh-oleh-khas-belitung-5-makanan-ini-wajib-masuk-keranjang-belanja-VGTDucYDkb.jpg
Beli Oleh-Oleh Khas Belitung, 5 Makanan Ini Wajib Masuk Keranjang Belanja!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement