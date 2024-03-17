Intip 3 Rekomendasi Kuliner Lengkapi Perjalanan Mudik ke Malang

MALANG selain punya alam yang indah, merupakan sebuah kota yang kaya akan kuliner. Oleh karena itu, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi beberapa hidangan khas yang terkenal di sana saat mudik Lebaran.

Jadi, bagi Anda yang berencana untuk pulang ke kampung atau hanya ingin singgah sebentar di Malang, berikut ini merangkum dari berbagai sumber Minggu (17/3/2024) tiga rekomendasi kuliner untuk melengkapi perjalanan mudik ke Malang.

1. Bakwan Malang: Salah satu kuliner khas Malang yang paling populer. Bakwan Malang sering disajikan dengan kuah kaldu ayam atau sapi yang kaya rasa, sehingga memberikan sensasi kenikmatan yang lebih lengkap. Berikut ini destinasi kuliner bakwan Malang yang wajib dicoba.

BACA JUGA:

Pertama ada Bakso Kejujuran Polkesma yang berlokasi di Jl. Simpang Ijen, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang. Julukan bakso kejujuran diberikan karena, uniknya para pembeli dapat mengambil pilihan bakso serta gorengan sendiri tanpa diawasi sang penjual, sehingga pembayaran akan didasarkan pada kejujuran para pembeli. Tempat ini buka dari Senin hingga Jumat mulai pukul 10.00 – 14.00 WIB.

BACA JUGA:

Kemudian ada Bakso President yang terletak di Jl. Batanghari No.5, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang. Restoran ini menyajikan berbagai macam variasi bakso, gorengan khas bakwan malang, hingga mie dengan harga yang bervariasi. Buka setiap hari mulai pukul 08.00 – 21.30 WIB.

Berikutnya, bisa juga mengunjungi Bakso malang Cak Die, berlokasi di Jl. Veteran, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang. Variasi harga per porsi mulai dari Rp 15.000 – Rp 20.000. Buka setiap hari mulai pukul 17.00 – 22.00 WIB.