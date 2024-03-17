Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mudik atau Liburan ke Purwokerto? Ini 3 Camilan Khas yang Sayang Dilewatkan

Dita Pramesti , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |21:00 WIB
Mudik atau Liburan ke Purwokerto? Ini 3 Camilan Khas yang Sayang Dilewatkan
Jenang Jaket, rekomendasi kuliner khas Purwokerto (Foto: Mgriyahotel)
SELAIN ketenangan kotanya, Purwekorto menawarkan pesona kekayaan kulinernya. Kenikmatan kuliner khas Purwokerto yang legit dan membuat ketagihan? Purwokerto, kota yang kaya akan budaya dan warisan kuliner ini, adalah surga bagi para pecinta makanan.

Dari jajanan legendaris hingga hidangan tradisional, Purwokerto menawarkan beragam kuliner yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membuat ingin kembali lagi dan lagi.

Nah berikut ini ada 3 rekomendasi kuliner khas Purwokerto yang legit dan bisa membuat ketagihan, yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (17/3/2024).

1. Mendoan: Camilan berbahan dasar tempe yang digemari oleh banyak orang ini, memiliki ciri khas digoreng sebentar dalam minyak panas. Tempe mendoan biasanya disajikan dengan sambal kecap atau cabe rawit hijau. Pertama ada Mendoan Purwokerto. Pusat oleh-oleh ini terletak di Jalur Gumilir – Purwokerto, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, buka setiap hari, mulai pukul 08.00 – 21.00 WIB.

Tempat berikutnya adalah Toko Sawangan No. 1, toko ini buka dari Senin – Jumat, mulai pukul 06.00 – 21.30 WIB. Tak hanya menjual mendoan, namun juga menjual berbagai macam oleh-oleh khas, berlokasi di Jalan Mayjend. Sutoyo No. 23, Sawangan, Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kemudian yang terakhir ada Warung Djago Jowo yang letaknya ada di Jalan Gelora Indah I, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tempat makan ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 – 21.30 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
