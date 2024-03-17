Potret Tato Baru Lisa BLACKPINK, Letaknya Tersembunyi!

LISA BLACKPINK kembali memamerkan tato terbarunya, kali ini setelah dirinya memulai menyandang status CEO-nya lewat label independent miliknya, LLOUD.

Meski pun Lisa awalnya tidak memiliki tato apa pun, tahun lalu ia memamerkan tato di tubuhnya saat hadir di suatu acara dan juga lewat pemotretan sampul majalah. Kini, setelah meninggalkan YG Entertainment untuk aktivitas solonya, Lisa mengumumkan membentuk agensi pribadinya, LLOUD.

Pada bulan Februari, seorang seniman tato membagikan gambar tato bertuliskan “LLOUD” dalam huruf kursif. Bertepatan dengan pendirian agensi tersebut, tak heran jika para penggemar berasumsi bahwa itu adalah tato terbaru Lisa.

(Foto: Twitter @blackpinkglobal)

Sampai akhirnya, mengutip laporan Koreaboo, Minggu (17/3/2024) pada 14 Maret, Lisa menghadiri acara BLVGARI Studio di Seoul. Pelantun hits Money dan How You Like That tersebut terlihat cantik dalam balutan little black dress ketat yang menampilkan visualnya dan proporsi tubuh langsing jenjangnya.