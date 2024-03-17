Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Balenciaga Jual Gelang Bentuk Lakban Hampir Rp60 Juta, Netizen: Agak Laen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |09:05 WIB
Viral Balenciaga Jual Gelang Bentuk Lakban Hampir Rp60 Juta, Netizen: Agak Laen
Gelang lakban Balenciaga, (Foto: TikTok @highsnobiety)
A
A
A

BARU -baru ini rumah mode mewah Balenciaga menjadi perbincangan warganet di jagat maya, lagi-lagi karena merilis item fashion nyeleneh. Salah satu rumah mode mewah dari Perancis tersebut, diketahui baru saja mengeluarkan item terbaru yakni gelang berbentuk gulungan lakban.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Seperti dilansir dari The Straits Times, Minggu (17/3/2024), gelang lakban Balenciaga itu dirilis saat Paris Fashion Week pada 3 Maret 2024, untuk salah satu koleksi rancangan terbaru fall/winter 2024-2025 yang diberi nama, Balenciaga Tape Bracelet.

 BACA JUGA:

Pada fashion show, terlihat seorang model berjalan anggun memakai dress warna biru sambil memamerkan gelang lakban unik itu di tangannya. Dilihat secara tampilan visual, gelang tersebut benar-benar mirip seperti gulungan lakban. Hanya saja terdapat tulisan "Balenciaga" di bagian dalam dan luar lakban.

 BACA JUGA:

(Foto: TikTok @highsnobiety) 

Meski seperti gulungan lem, nyatanya gelang lakban ini dibanderol dengan harga fantastis loh! Yakni sekitar 3.000 pPundsterling atau kurang lebih Rp59 juta per piece.

Halaman:
1 2
      
