HOME WOMEN LIFE

Potret Wulan Guritno Edisi Ramadan, Tampil Sopan Pakai Setelan Motif

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |03:12 WIB
Potret Wulan Guritno Edisi Ramadan, Tampil Sopan Pakai Setelan Motif
Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

WULAN Guritno tak pernah lepas dari sorotan publik. Di usianya yang sudah menginjak 42 tahun, dia masih memiliki tubuh ideal bak ABG.

Janda tiga anak ini juga kerap memamerkan keseksiannya dengan memakai pakaian terbuka. Tak jarang penampilannya itu bikin netizen salah fokus.

Namun, di momen Ramadhan ini Wulan Guritno tampil beda. Dia terlihat sopan memakai setelan motif. Aura cantiknya juga begitu terpancar di foto ini.

Wulan Guritno

Pada gaya pemotretan pertamanya Wulan terlihat pose menoleh ke kamera sambil memegang bunga. DIa terlihat memakai outer motif.

Wulan nampak cantik dengan tampilan rambut digerai dan di kepang bagian atasnya. Gayanya bak orang Jepang.

Pada foto selanjutnya, ibu tiga anak ini menunjukkan goto OOTDnya. Di memakai setelan motif yang terdiri dari inner, outer, celana panjang, dan high heels. Outfit yang dipakai Wulan Guritno ini cocok dikenakan untuk bukber.

Wulan Guritno

"RAMADAN MUBARAK. I wish you a peaceful and joyful Ramzan. May you and your family receive all the good things in this divine month of Ramadan," tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wulanguritno.

"Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dilapangkan dan diringankan dalam menjalani ibadah," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
