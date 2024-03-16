Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usai Tabrak Porsche, Kini Xpander Hantam Cafe hingga Hancur

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:00 WIB
Usai Tabrak Porsche, Kini Xpander Hantam Cafe hingga Hancur
Xpander tabrak cafe. (Foto: X @innovacommunity)
A
A
A

VIRAL di media sosial sebuah video yang memperlihatkan cafe yang hancur. Ternyata, bangunan tersebut rusak akibat dihantam sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita.

Video tersebut diunggah oleh akun X (Twitter) @Innovacommunity yang memperlihatkan bagian dalam cafe berantakan. Sebagian dinding dan jendela hancur sehingga pecahan kaca tersebar ke segala penjuru.

"Lagi-lagi Xpander! Kali ini tabrak kafe bukan Porsche. Pengemudi wanita sepertinya tidak sengaja menginjak gas ketika memarkirkan kendaraannya. Waduh ada apa ya dengan para pengemudi Xpander belakangan ini," tulis keterangan dalam video tersebut.

Xpander tabrak cafe

Terlihat dalam video Mitsubishi Xpander berwarna silver terparkir di tempat yang benar. Seorang wanita pun keluar dari kokpit kemudi sambil menepuk-nepuk dadanya sebagai tanda untuk menenangkan diri. Diyakini pengemudi tersebut salah menginjak pedal, sehingga mobil melaju tanpa kendali dan menabrak bangunan cafe.

Tapi, terlihat bagian depan mobil tersebut tak mengalami kerusakan dan masih seperti bentuk aslinya, hanya saja lampu depan bagian kiri pecah.

Melihat insiden tersebut, warganet diingatkan dengan kejadian Xpander menghantam Porsche 911 GT3 yang sedang terparkir di showroom. Netizen pun mempertanyakan apa yang terjadi dengan pengemudi Xpander belakangan ini.

Halaman:
1 2
      
