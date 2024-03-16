Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usai Motor dan Mobil, Kini Truk dan Excavator Nyangkut di Genteng Rumah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |13:23 WIB
Usai Motor dan Mobil, Kini Truk dan Excavator Nyangkut di Genteng Rumah
Excavator nyangkut di atap rumah warga. (Foto: X @hiburandisosmed)
A
A
A

BELUM lama ini viral tiga remaja putri yang berboncengan dengan satu sepeda motor tersangkut di genteng rumah warga. Tak berselang lama, sebuah video lainnya menunjukkan mobil tersangkut di atap rumah. Kali ini, giliran truk hingga excavator yang ikut nyangkut di atap rumah.

Dalam video unggahan di akun X (Twitter) @hiburandisosmed, terlihat sebuah truk tangki tersangkut di genteng. Setengah bagian kepala truk berwarna kuning itu masuk ke dalam genteng sementara bagian belakangnya masih berada di tepi jalan.

“Otakku udah gak nyampe! Truk pun gak mau ketinggalan ikut tren di atas genteng,” tulis keterangan dalam unggahan video tersebut. Terdengar juga suara pria yang menjawab pertanyaan orang lain saat menanyakan bagaimana cara mengevakuasinya.

Tak cukup sampai situ, pada unggahan video lainnya di akun yang sama, memperlihatkan kendaraan alat berat parkir di genteng. Entah bagaimana awalnya alat berat tersebut bisa berada di atap rumah.

Truk nyangkut di atap

Pada video tersebut terlihat sebuah excavator terparkir di atas rumah dengan seorang pria dengan pakaian berwarna biru sedang duduk di sisi alat berat tersebut. Alat berat tersebut juga dikendalikan operator yang turun dengan menggunakan kaus berwarna putih.

Terlihat dalam video, sekeliling rumah tersebut cukup padat dengan bangunan yang cukup tinggi. Sehingga sulit mengetahui bagaimana cara excavator tersebut bisa sampai berada di atap rumah tersebut.

Kendati begitu, rumah tersebut terlihat kokoh karena hanya genteng yang terlindas excavator yang hancur. Sementara alat untuk menghancurkannya membolongi sebagian genteng rumah tersebut.

Kejadian ini membuat warganet merasa heran. Pasalnya, setiap hari ada kendaraan yang tersangkut di genteng. Hal itu diungkapkan melalui pesan di komentar masing-masing unggahan video tersebut.

