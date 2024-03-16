Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bicara Bullying di Tabligh Akbar RCTI, Ning Umi Laila: Kurang Keteladanan Orangtua

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |09:00 WIB
Bicara Bullying di Tabligh Akbar RCTI, Ning Umi Laila: Kurang Keteladanan Orangtua
Ning Umi Laila. (Foto: MPI/ Masdarul Khoiri)
A
A
A

TABLIGH Akbar 2024 RCTI di halaman parkir timur Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) menghadirkan penceramah muda Ning Umi Laila. Kehadiran penceramah asal Surabaya ini mampu mengundang perhatian jamaah untuk tak beranjak dari depan panggung. Terlebih, Ning Umi Laila menyampaikan tausiahnya tentang fenomena anak jaman sekarang.

"Tiap orangtua tentu ingin anak-anaknya salih dan salihah. Betul," kata Umi Laila kepada jamaah, Jumat 15 Maret 2024.

Fenomena sekarang banyak anak yang suka pamer, bergaya hidup mewah dan marak bullying. Menurut alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya ini, fenomena ini menandakan terjadinya kemerosotan moral.

"Ini karena kurangnya keteladanan orangtua. Banyak anak jaman sekarang yang pinter-pinter, sekolahnya tinggi. Tapi banyak yang gak punya akhlak baik," katanya.

Ning Umi Laila

Kondisi ini jauh beda dengan anak-anak jaman dahulu yang masih punya pegangan kuat berupa keteladanan moral dari orangtua. Anak-anak jaman dulu dibentuk oleh lingkungan yang baik.

"Sebaliknya, saat ini lingkungan tidak bisa membentuk akhlak anak menjadi baik," katanya.

Menurut penceramah asli Suroboyo ini, untuk memulai membentuk akhlak anak adalah dari lingkungan terdekat, yakni keluarga khususnya ibu.

"Karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak," ujarnya.

Sebelumnya, Ustadz Abi Amir Faishol Fath menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RCTI yang menjadikan tema bullying ini. Menurutnya, ini memberi pesan kepada masyarakat dan jemaah untuk mengakhiri yang namanya buli-membuli.

"Luar biasa Tabligh Akbar yang disiarkan RCTI malam ini. Alhamdulillah, terlebih tema yang diangkat mengenai masalah buli-membuli," kata Abi Amir Faishol.

Halaman:
1 2
      
