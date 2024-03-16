Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Rose Hanbury, Model yang Dituding Jadi Selingkuhan Pangeran William

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:07 WIB
4 Potret Rose Hanbury, Model yang Dituding Jadi Selingkuhan Pangeran William
Rose Hanbury. (Foto: Instagram)
A
A
A

MANTAN model Rose Hanbury tengah menjadi perbincangan publik. Sebab namanya disebut-sebut sebagai selingkuhan Pangeran William.

Dugaan perselingkuhan tersebut yang memicu perseteruan Rose Hanbury dan Kate Middleton. Kabarnya perselingkuhan terjadi di tengah kehamilan anak ketiga Kate Middleton, Pangeran Louis, yang lahir pada 23 April 2018.

Sebenarnya isu perselingkuhan itu sudah ramai sejak 2019 lalu, namun kembali memanas setelah Kate Middleton operasi perut dan menghilang selama tiga bulan.

Sosok Rose Hanbury pun langsung membuat netizen penasaran. Berikut potret Rose Hanbury, wanita yang diduga selingkuhan Pangeran William, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Seorang bangsawan

Rose Hanbury

Tak banyak yang tahu kalau Rose Hanbury bukan orang sembarangan lho. Dia merupakan salah satu bangsawan Inggris yang memiliki gelar Marchioness of Cholmondeley. Suaminya adalah seorang sineas bernama David Rocksavage yang punya gelar bangsawan 7th Marquess of Cholmondeley.

Mantan model

Rose Hanbury

Rose Hanbury pernah berkarier sebagai model. Bahkan dia pernah bergabung dengan agensi yang sama dengan supermodel asal Inggris, Kate Moss. Namun setelah menikah dia memutuskan untuk berhenti menjadi model dan fokus menjadi istri bangsawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/612/3109047/pangeran_william_dikabarkan_indentifikasi_keluarga_yang_bantu_dirinya_saat_jadi_raja-PGwY_large.jpg
Pangeran William Dikabarkan Indentifikasi Keluarga yang Bantu Dirinya saat Jadi Raja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/612/3084537/pangeran_william_curhat_dan_sebut_2024_sebagai_tahun_terberat-8PyX_large.jpg
Pangeran William Curhat dan Sebut 2024 sebagai Tahun Terberat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990227/kate-middleton-fokus-pengobatan-sakit-kanker-pangeran-william-siaga-dampingi-ketiga-anaknya-AKRJWEupr6.jpg
Kate Middleton Fokus Pengobatan Sakit Kanker, Pangeran William Siaga Dampingi Ketiga Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/612/2973423/potret-pangeran-william-di-bafta-awards-hadir-tanpa-didampingi-kate-middleton-ytikwJzSuO.jpg
Potret Pangeran William di BAFTA Awards, Hadir Tanpa Didampingi Kate Middleton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/31/612/2603048/kate-middleton-dan-pangeran-william-absen-di-pesta-ulang-tahun-anak-meghan-markle-X3gMUpA9iZ.JPG
Kate Middleton dan Pangeran William Absen di Pesta Ulang Tahun Anak Meghan Markle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/14/194/2594300/5-potret-cantik-rose-hanbury-diduga-selingkuhan-pangeran-william-kate-middleton-harus-waspada-ZujqdXcPe3.jpg
5 Potret Cantik Rose Hanbury Diduga Selingkuhan Pangeran William, Kate Middleton Harus Waspada?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement