4 Potret Rose Hanbury, Model yang Dituding Jadi Selingkuhan Pangeran William

MANTAN model Rose Hanbury tengah menjadi perbincangan publik. Sebab namanya disebut-sebut sebagai selingkuhan Pangeran William.

Dugaan perselingkuhan tersebut yang memicu perseteruan Rose Hanbury dan Kate Middleton. Kabarnya perselingkuhan terjadi di tengah kehamilan anak ketiga Kate Middleton, Pangeran Louis, yang lahir pada 23 April 2018.

Sebenarnya isu perselingkuhan itu sudah ramai sejak 2019 lalu, namun kembali memanas setelah Kate Middleton operasi perut dan menghilang selama tiga bulan.

Sosok Rose Hanbury pun langsung membuat netizen penasaran. Berikut potret Rose Hanbury, wanita yang diduga selingkuhan Pangeran William, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Seorang bangsawan

Tak banyak yang tahu kalau Rose Hanbury bukan orang sembarangan lho. Dia merupakan salah satu bangsawan Inggris yang memiliki gelar Marchioness of Cholmondeley. Suaminya adalah seorang sineas bernama David Rocksavage yang punya gelar bangsawan 7th Marquess of Cholmondeley.

Mantan model

Rose Hanbury pernah berkarier sebagai model. Bahkan dia pernah bergabung dengan agensi yang sama dengan supermodel asal Inggris, Kate Moss. Namun setelah menikah dia memutuskan untuk berhenti menjadi model dan fokus menjadi istri bangsawan.