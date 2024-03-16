Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Oxybiome, Kandungan Skincare yang Ampuh Bantu Kulit Menyerap Oksigen

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |11:55 WIB
Mengenal Oxybiome, Kandungan Skincare yang Ampuh Bantu Kulit Menyerap Oksigen
Mengenal kandungan oxybiome dalam skincare. (Foto: Freepik.com)
BELUM lama ini muncul berbagai kandungan skincare yang viral dan digandrungi di produk-produk kecantikan, mulai dari ceramide, panthenol, dan yang paling terbaru ini yaitu Oxybiome.

Oxybiome sendiri memang belum banyak digunakan di produk skincare di Indonesia, padahal ternyata Oxybiome bisa membantu kulit menjadi lebih sehat dan glowing lho.

Apalagi untuk para remaja yang memiliki segudang aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Kulit wajah menjadi cepat kusam dan terlihat tidak segar jika tidak dirawat dengan benar.

Deputy Head of Emina Cosmetics, Queena Zelina mengungkap jika dibandingkan dengan zaman dulu, tentunya kebutuhan kulit remaja zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan.

“Tentunya kulit kita sudah berbeda ya kebutuhannya jika dibandingkan dulu dan sekarang. Karena perubahan lingkungan sangat signifikan, kemudian remaja sekarang juga aktivitasnya juga udah berbeda,” jelas Queena dalam acara ‘Emina Youth Beauty Breakthrough; Voice of The Future’ di Kota Kasablanka, Jumat 16 Maret 2024.

Skincare

Faktor perubahan lingkungan dan juga kebiasaan para remaja yang mendapatkan radiasi karena sering memakai gadget juga bisa berpengaruh pada tingkat kesehatan kulit wajah.

“Sekarang kan mulai banyak yang main gadget, begadang, dan ini membuat kulit lebih stres dengan lingkungan dan hormon yang berubah,” ujarnya.

Oleh karenanya, kandungan skincare Oxybiome bisa membantu kulit untuk menyerap oksigen di kulit lebih maksimal. Sehingga kulit dapat lebih mudah untuk melakukan regenerasi.

“Oxybiome membantu penyerapan oksigen di kulit. Kami tahu bahwa best ingredients untuk healthy skin dan cerah itu adalah oksigen,” katanya.

