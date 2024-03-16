Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Memilih Skincare Remaja ala Neona Ayu, Bisa Tingkatkan Kepercayaan Diri

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |10:00 WIB
Tips Memilih Skincare Remaja ala Neona Ayu, Bisa Tingkatkan Kepercayaan Diri
Tips memilih skincare remaja ala Neona Ayu. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

NEONA Ayu mulai memasuki masa remaja dan pubertasnya. Di tengah kesibukannya di dunia entertainment dan juga sebagai pelajar, dia pun masih menyempatkan waktu untuk merawat kesehatan kulit wajahnya.

Terlebih dalam masa pubertas produksi hormon semakin meningkat yang kerap kali membuatnya mengalami beruntusan. Bagi Neona, memilih skincare yang tepat harus mengetahui jenis kulit agar bisa memilih produk yang tepat untuk mendapatkan kulit sehat dan glowing.

“Kalo skincare buat aku itu aku harus tau dulu tipe kulit aku kayak gimana. Karena aku lagi masa puber juga, kadang masih ada bruntusan. Muka aku gampang kering karena aktivitas di luar dan juga di sekolah,” ujar Neona dalam acara ‘Emina Youth Beauty Breakthrough; Voice of The Future’ di Kota Kasablanka, Jumat 15 Maret 2024.

Neona Ayu

Remaja berusia 14 tahun itu mengaku dirinya memiliki kulit wajah yang gampang kering akibat banyaknya aktivitas yang dia lakukan setiap harinya. Meski begitu, dia tetap memenuhi nutrisi kulitnya dengan berbagai jenis skincare.

Neona mengungkap dirinya menggunakan toner dari bahan natural, lalu dilapisi oleh serum khusus untuk mencerahkan wajah. Jika sedang ada jerawat, dia pun menggunakan serum khusus jerawat juga lho. Putri ketiga pasangan Nola Be3 dan Baldy Mulya Putra itu pun tak pernah melewati penggunaan sunscreen setiap harinya.

“Kalo dari toner aku pake yang natural pal, serum aku pakai yang brightening serum. Aku juga pakai produk serum jerawat dan sunscreen tentunya,” kata Neona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement