Tips Memilih Skincare Remaja ala Neona Ayu, Bisa Tingkatkan Kepercayaan Diri

NEONA Ayu mulai memasuki masa remaja dan pubertasnya. Di tengah kesibukannya di dunia entertainment dan juga sebagai pelajar, dia pun masih menyempatkan waktu untuk merawat kesehatan kulit wajahnya.

Terlebih dalam masa pubertas produksi hormon semakin meningkat yang kerap kali membuatnya mengalami beruntusan. Bagi Neona, memilih skincare yang tepat harus mengetahui jenis kulit agar bisa memilih produk yang tepat untuk mendapatkan kulit sehat dan glowing.

“Kalo skincare buat aku itu aku harus tau dulu tipe kulit aku kayak gimana. Karena aku lagi masa puber juga, kadang masih ada bruntusan. Muka aku gampang kering karena aktivitas di luar dan juga di sekolah,” ujar Neona dalam acara ‘Emina Youth Beauty Breakthrough; Voice of The Future’ di Kota Kasablanka, Jumat 15 Maret 2024.

Remaja berusia 14 tahun itu mengaku dirinya memiliki kulit wajah yang gampang kering akibat banyaknya aktivitas yang dia lakukan setiap harinya. Meski begitu, dia tetap memenuhi nutrisi kulitnya dengan berbagai jenis skincare.

Neona mengungkap dirinya menggunakan toner dari bahan natural, lalu dilapisi oleh serum khusus untuk mencerahkan wajah. Jika sedang ada jerawat, dia pun menggunakan serum khusus jerawat juga lho. Putri ketiga pasangan Nola Be3 dan Baldy Mulya Putra itu pun tak pernah melewati penggunaan sunscreen setiap harinya.

“Kalo dari toner aku pake yang natural pal, serum aku pakai yang brightening serum. Aku juga pakai produk serum jerawat dan sunscreen tentunya,” kata Neona.