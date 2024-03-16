Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Beberapa Kebiasaan yang Harus Dihindari oleh Ibu Hamil saat Berpuasa, Yuk Disimak!

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |10:00 WIB
Beberapa Kebiasaan yang Harus Dihindari oleh Ibu Hamil saat Berpuasa, Yuk Disimak!
Kebiasaan yang harus dihindari ibu hamil saat berpuasa. (Foto: Freepik.com)
IBU hamil yang ingin ikut menunaikan ibadah puasa tidak boleh sembarangan dalam mengatur pola makan serta istirahat. Terlebih jika di tengah-tengah berpuasa mengalami dehidrasi berat hingga membuat air kencing kuning pekat.

Hal ini dapat membahayakan kesehatan janin di dalam perutnya. Bukan cuma itu, selama masa kehamilan pun para ibu hamil wajib untuk memenuhi asupan nutrisi untuk sang buah hati melalui makanan bergizi.

Dokter Spesialis Kandungan, Prof. Dr. Tono Djuwantono, dr., Sp.OG, SubSp.FER, M.Kes. menjelaskan bahwa pada usia kehamilan 12 minggu pertumbuhan otak bayi sudah mulai bekembang.

Oleh karenanya dibutuhkan makanan yang bergizi untuk menunjang tumbuh kembangnya. Jangan sampai berpuasa membuat perkembangan otak si kecil dalam perut menjadi lambat.

Prof. Tono mengimbau para ibu hamil untuk tidak melewatkan sahur selama berpuasa. Sebab tubuhnya dan janin juga memerlukan bekal asupan agar kuat berpuasa hampir 13 jam.

Ibu Hamil

“Jangan melewatkan makan sahur karena misalnya ngantuk Anda justru tidak bersahur tidak boleh karena sahur itu nanti itu pengganti dari makan pagi ya,” tutur Prof. Tono, dikutip dari kanal Youtubenya doktertono, Minggu (17/3/2024).

Bukan cuma itu, Prof. Tono pun menyarankan agar asupan nutrisi saat sahur bagi ibu hamil bisa mencukupi kebutuhan protein, serat, dan vitamin. Tak ketinggalan, memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih saat sahur juga menjadi suatu keharusan.

“Kebutuhan serat dan vitamin itu penting ya. Tetapi minum air putih itu penting juga dalam batas-batas tertentu agar tubuh tidak terjadi dehidrasi. Kalau air putihnya kurang itu juga salah satu nanti tanda bahaya untuk kesehatan janin,” ujarnya.

Prof. Tono pun menganjurkan ibu-ibu hamil yang ingin minum larutan air putih dan madu. Sebab larutan tersebut bisa membantu menambah kalori dalam tubuh. Selain itu, kebiasaan lain yang harus dihindari ibu hamil yaitu langsung kembali tidur setelah sahur. Sebaiknya, ibu hamil memberikan jeda waktu dua sampai tiga jam untuk boleh tidur lagi.

