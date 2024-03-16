Kasus Penyakit Maag Meningkat, Intai Mahasiswa dan First Jobber

SEBAGAI ibadah yang wajib dilakukan bagi kaum muslim, secara medis, puasa diyakini memiliki banyak manfaat. Banyak jurnal penelitian dan para ahli di bidang kesehatan menyatakan puasa memberikan dampak positif.

Tidak hanya bagi fisik, namun juga bagi kesehatan mental. Salah satu manfaat kesehatan berpuasa yakni dapat menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme tubuh.

Lalu bagaimana dengan mereka yang mengalami masalah pencernaan seperti sakit maag?

Menurut hasil survei yang dirilis oleh NeuroSensum, insiden penyakit maag meningkat sebesar 14 persen dalam satu tahun terakhir. Dengan faktor penyebab penyakit maag terbanyak adalah makan tidak teratur, makan makanan tidak sehat (berminyak, berlemak, dan pedas), konsumsi kopi berlebih, hingga penyebab lain secara emosional (gangguan kecemasan/stres/depresi).

Insiden penyakit maag ini meningkat drastis dari 22 persen ke 36 persen di kategori usia 17 – 24 tahun, yaitu kalangan mahasiswa dan first jobber.

Terkait kondisi tersebut General Manager Marketing Kalbe Consumer Health, Irwan Wijaya mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, Gen-Z, melalui 'Gerakan Ramadan Tanpa Dramaag'.

“Kami ingin memberikan informasi sekaligus mengedukasi kalangan Gen-Z tentang gejala sakit maag, serta bagaimana pencegahan dan pengobatannya, sehingga mereka dapat menjalani ibadah puasa dengan nyaman, khusyuk dan Tanpa Dramaag," tutur Irwan Wijaya.

Acara ini menghadirkan talkshow interaktif yang diikuti langsung oleh sekitar 1.000 mahasiswa kampus terkait. Talkshow turut menghadirkan pembicara dari berbagai sumber, di antaranya dokter, penceramah, key opinion leader (kol), Dokter spesialis gastro.