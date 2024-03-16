Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Cara Cepat Hilangkan Kolesterol Tinggi di Leher Secara Alami Tanpa Obat

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |22:00 WIB
8 Cara Cepat Hilangkan Kolesterol Tinggi di Leher Secara Alami Tanpa Obat
Cara turunkan kolesterol secara alami. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LEHER menjadi salah satu bagian tubuh manusia yang paling sering menjadi tempat penumpukan kolesterol. Meski demikian, Anda tidak perlu khawatir, sebab kondisi ini bisa dihilangkan secara alami tanpa obat.

Seperti diketahui, memiliki kolesterol yang tinggi dapat menjadi masalah yang mampu memengaruhi kesehatan tubuh. Tingginya kolesterol apabila tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan kondisi kesehatan yang serius. Diantaranya meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Gaya hidup seseorang menjadi penyebab utama penyakit ini. Oleh sebab itu, untuk menurunkan kolesterol secara alami, perlu dilakukan perubahan sederhana dalam gaya hidup. Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/3/2024) terdapat beberapa cara cepat hilangkan kolesterol tinggi di leher alami tanpa obat, berikut ulasannya.

1. Kurangi daging merah

Konsumsi daging yang memiliki sedikit lemak jenuh, seperti ikan dan ayam. Ikan memiliki kadar lemak jenuh yang lebih sedikit serta mengandung omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan meningkatkan kadar kolesterol HDL (High-Density Lipoprotein) atau lemak yang baik.

Cara turunkan kolesterol secara alami

2. Konsumsi makanan tinggi serat larut

Serat larut akan berguna untuk menyerap kolesterol di usus, dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) atau Low Density Lipoprotein. Berikut adalah makanan yang kaya akan serat larut yakni, gandum, kacang, brokoli, buncis, alpukat.

3. Hindari makanan berlemak tinggi

Mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan lemak tinggi hanya akan meningkatkan kadar kolesterol lemak jahat di tubuh. Oleh karena itu minimalkan konsumsi gorengan, mentega, margarin, dan minyak kelapa.

4. Rutin berolahraga

Olahraga secara konsisten dan teratur memiliki manfaat bagi tubuh secara keseluruhan, selain itu juga membantu untuk meningkatkan kadar lemak baik dan menurunkan lemak jahat dalam tekanan darah. Lakukan olahraga ringan namun dapat dilakukan secara rutin, agar tubuh dapat bergerak secara aktif.

5. Berhenti merokok

Cara menghilangkan kolesterol di leher selanjutnya adalah dengan hindari kebiasaan merokok. Merokok hanya akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan juga stroke, selain itu banyak efek buruk lain bagi kesehatan tubuh. Keseimbangan kadar kolesterol akan terganggu apabila dilakukan secara terus-menerus dan menghisap asapnya.

Halaman:
1 2
      
