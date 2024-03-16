Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wabah Antraks Kembali Serang Gunungkidul, Ahli Beberkan Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:00 WIB
Wabah Antraks Kembali Serang Gunungkidul, Ahli Beberkan Alasannya
Wabah antraks terjang Gunungkidul. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini wabah antraks kembali terjadi di Indonesia. Wabah tersebut muncul di Gunungkidul, Yogyakarta menyusul adanya warga yang dirawat di RSUD diduga terpapar penyakit antraks.

Menyikapi kondisi itu, Dokter sekaligus Epidemiolog, dr Dicky Budiman, M.Sc. PH menjelaskan munculnya wabah antraks yang terus terjadi berulang akibat dari kurangnya pemantauan dan pengendalian wabah tersebut. Ditambah beberapa faktor pendukung membuat penyakit ini sulit untuk dibasmi sepenuhnya.

Wabah Antraks

“Pertama, bahwa spora antraks itu tahan lama. Jadi bakteri antraks atau Bacillus Anthracis itu membentuk spora yang tahan lama dalam tanah, sehingga sulit untuk membasmi sepenuhnya, ini penyebab pertama dan utama,” kata dr Dicky, dikutip dari keterangan yang didapat MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/3/2024).

Lebih lanjut, adanya spesies dari Bacillus Anthracis membuat hewan ternak dapat terinfeksi sehingga membuat pengendalian dan penyebaran dari antraks ini semakin sulit dilakukan. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian yang cukup kuat untuk menghambat penyebaran semakin meluas.

Dokter Dicky mengatakan penyebaran antraks dapat terjadi karena tiga kondisi mendukung. Pada kesempatan tersebut dia pun menjelaskannya satu per satu.

