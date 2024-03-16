Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajak Wisatawan Ramaikan Trail of The Kings Danau Toba, Sandiaga: Jalurnya Luar Biasa Indah

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |16:11 WIB
Ajak Wisatawan Ramaikan Trail of The Kings Danau Toba, Sandiaga: Jalurnya Luar Biasa Indah
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajak wisatawan untuk berpartisipasi dan turut meramaikan event Trail of Kings di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya via daring mengatakan, event yang akan digelar pada 4-5 Mei 2024 di Waterfront Pangururan, Samosir, Sumatera Utara itu menjanjikan pengalaman trail running berlatar pemandangan indah Danau Toba.

Event tersebut kata dia, menjadi bagian dari rangkaian trail running kelas dunia, Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) seri dunia pertama yang digelar di Indonesia.

"Kami mengajak para pelari trail dari seluruh Indonesia dan dunia untuk menjajal jalur yang luar biasa indah dan megah melalui partisipasi dalam 'Trail of The Kings (Zero Edition)'," ujar Sandi, mengutip laman resmi Kemenparekraf.

Konpers Kemenparekraf

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Bernando Panjaitan menjelaskan, acara ini ditargetkan mampu menjaring 1.500 peserta. Selain juga diharapkan mampu mempromosikan Danau Toba sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.

"Kami ingin mendorong Danau Toba ini sebagai lokasi event based tourism yang sifatnya harus ecogreen. Kami ingin mem-branding DPSP Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia dengan event-event kelas dunia," kata Jimmy.

Oleh karena itu, dirinya pun mengajak agar seluruh stakeholder untuk ikut menyukseskan event ini dan event-event berkelas internasional lain di Danau Toba.

Halaman:
1 2
      
