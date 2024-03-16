Cuaca Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Wisata Pantai di Selatan Malang Terpaksa Ditutup

OMBAK tinggi menerjang kawasan pesisir selatan pantai di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal itu memaksa pengelola menutup segala aktivitas wisata sejumlah pantai di pesisir selatan.

Terjangan ombak tinggi ini terekam oleh kamera ponsel pengunjung wisatawan di Pantai Bajulmati. Tampak kondisi laut selatan di Kabupaten Malang ombaknya cukup tinggi. Bahkan deburan ombak sampai ke bibir pantai hingga menerjang beberapa fasilitas wisata di pantai.

Selain di Pantai Bajulmati, dari informasi yang dihimpun ada sejumlah pantai di pesisir selatan Malang yang diterjang ombak tinggi. Hal ini mengakibatkan aktivitas wisata ditutup sementara demi keamanan.

Sutrisno, pengelola Pantai Jembatan Panjang membenarkan adanya terjangan ombak tinggi sebagaimana di video yang beredar itu. Namun ketinggian ombak itu terjadi pada Kamis, 14 Maret 2024 lalu.

"Kondisi air laut mulai stabil, tidak naik, hari Kamis kemarin naiknya," kata Sutrisno, dikonfirmasi wartawan Sabtu (16/3/2024).

(Foto: Avirista Midaada/MPI)

Meski kondisinya berangsur-angsur turun, tapi pengelola masih menutup aktivitas wisata di Pantai Jembatan Panjang.

Hal ini demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung, apalagi beberapa infrastruktur juga terdampak.

"Masih ditutup, sampai kapannya belum tahu, nunggu (ombaknya) normal dulu," ucapnya.

Di sisi lain, Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Sadono Irawan menyatakan, tingginya ombak di laut selatan Kabupaten Malang, memang terjadi dalam dua hari lalu. Tapi semenjak Jumat hingga Sabtu ini dilaporkan berangsur-angsur mulai turun.