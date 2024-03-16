Viral Petir Menyambar Menara Burj Khalifa Membentuk Pola Mirip Peta Palestina

JAGAT maya dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan petir menyambar menara Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Sekilas hal itu biasa terjadi, namun jika diperhatikan, petir tersebut justru membentuk sebuah pola menyerupai peta Palestina.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @vertigodubai dan @amazingdubai_, yang memperlihatkan gambar dari jauh menara Burj Khalifa tersambar petir.

Terlihat dalam video tersebut langit yang gelap langsung menjadi terang akibat dahsyatnya sambaran petir.

“Sebagai pemburu petir di Dubai, saya telah melihat banyak momen liar. Namun ketika petir menyambar Burj Khalifa, keadaannya di level lebih jauh. Segalanya menjadi sunyi dan gelap, dan tanah berguncang. Kekuatan alam tidak dapat disangkal,” bunyi keterangan unggahan video tersebut.

(Foto: Instagram/@vertigodubai)

Warganet membanjiri video yang telah disaksikan lebih dari 12 juta kali itu, di mana tak sedikit yang mengatakan itu hanya sebuah editan.

Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu warga Palestina.

“Para ilmuan menjelaskan bahasa itu fenomena alami, tapi bagi mereka yang mempercayai pertanda, Palestina menarik perhatian kita,” tulis @maly.***

“Itu seperti sebuah pertanda, sebuah pengingat untuk tidak melupakan Palestina,” ucap @artista***

“Saya tidak tahu apakah itu montase, tapi satu-satunya yang saya lihat adalah sambaran petir ini membentuk peta Palestina,” ujar @vintagestore***