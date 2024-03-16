Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Petir Menyambar Menara Burj Khalifa Membentuk Pola Mirip Peta Palestina

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |11:11 WIB
Viral Petir Menyambar Menara Burj Khalifa Membentuk Pola Mirip Peta Palestina
Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab (Foto: Pexels/Ivan Siarbolin)
A
A
A

JAGAT maya dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan petir menyambar menara Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Sekilas hal itu biasa terjadi, namun jika diperhatikan, petir tersebut justru membentuk sebuah pola menyerupai peta Palestina.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @vertigodubai dan @amazingdubai_, yang memperlihatkan gambar dari jauh menara Burj Khalifa tersambar petir.

Terlihat dalam video tersebut langit yang gelap langsung menjadi terang akibat dahsyatnya sambaran petir.

“Sebagai pemburu petir di Dubai, saya telah melihat banyak momen liar. Namun ketika petir menyambar Burj Khalifa, keadaannya di level lebih jauh. Segalanya menjadi sunyi dan gelap, dan tanah berguncang. Kekuatan alam tidak dapat disangkal,” bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Petir Membentuk Pola Mirip Peta Palestina

(Foto: Instagram/@vertigodubai)

Warganet membanjiri video yang telah disaksikan lebih dari 12 juta kali itu, di mana tak sedikit yang mengatakan itu hanya sebuah editan.

Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu warga Palestina.

“Para ilmuan menjelaskan bahasa itu fenomena alami, tapi bagi mereka yang mempercayai pertanda, Palestina menarik perhatian kita,” tulis @maly.***

“Itu seperti sebuah pertanda, sebuah pengingat untuk tidak melupakan Palestina,” ucap @artista***

“Saya tidak tahu apakah itu montase, tapi satu-satunya yang saya lihat adalah sambaran petir ini membentuk peta Palestina,” ujar @vintagestore***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/612/3191363/roti_o-1sXa_large.jpg
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai dari Nenek-Nenek, Kini Beri Klarifikasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement