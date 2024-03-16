Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Resmi Buka Djakarta Ramadhan Fair 2024, Tersedia Beragam Takjil buat Buka Puasa

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |09:15 WIB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi membuka 'Djakarta Ramadan Fair 2024' di Lapangan Banteng, Jakarta, mulai 15 hingga 20 Maret 2024.

Sandi mengapresiasi penyelenggaraan acara yang akan menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin menikmati kelezatan kuliner Ramadhan dan berbelanja berbagai produk terkait Ramadhan.

"Saya mengapresiasi kolaborasi dari Forum Pemuda Betawi dan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan acara ini yang akan memberi motivasi dan inspirasi masyarakat. Karena mencintai budaya juga mencintai pariwisata," ujar Sandi mengutip laman Kemenparekraf.

Djakarta Ramadhan Fair 2024 menghadirkan festival kuliner Ramadhan sebagai sajian utama.

Djakarta Ramadhan Fair 2024

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Di acara ini para pengunjung akan dimanjakan dengan hidangan khas bulan suci mulai dari hidangan berbuka puasa tradisional hingga hidangan penutup yang lezat.

Pengunjung dapat menikmati hidangan seperti ketupat, opor ayam, sate, kolak, kue-kue tradisional, dan banyak lagi. Para pengunjung juga dapat menjelajahi variasi makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia yang terinspirasi oleh tradisi Ramadhan.

Selain festival kuliner, Djakarta Ramadhan Fair juga menawarkan bazaar Ramadhan yang menghadirkan berbagai produk terkait Ramadhan. Seperti pakaian tradisional, kerajinan tangan, hiasan rumah, perhiasan, dan masih banyak lagi.

Selama Djakarta Ramadhan Fair para pengunjung juga akan disuguhi berbagai hiburan dan kegiatan menarik. Pertunjukan musik tradisional, pentas seni, dan acara panggung akan menghibur pengunjung dan menciptakan atmosfer yang meriah.

Halaman:
1 2
      
