Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Shalat Tarawih Terlama di Magetan Makan Waktu 8 Jam, Netizen: Mereka Berdiri karena Iman

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |07:34 WIB
Viral Shalat Tarawih Terlama di Magetan Makan Waktu 8 Jam, Netizen: Mereka Berdiri karena Iman
Ilustrasi (Foto: Unsplash/matin firouzabadi)
A
A
A

JIKA biasanya ramai berseliweran video shalat tarawih tercepat tanpa tuma'ninah di media sosial, kali ini agak lain.

Sebuah rekaman video menunjukkan suasana pelaksanaan shalat tarawih di suatu pondok pesantren nampak begitu khusyuk dipimpin oleh imam bersuara merdu.

Sang imam melantunkan ayat suci Alquran dengan tartil dan ajib. Terlihat para jamaah yang jumlahnya tidak terlalu banyak begitu sangat khusyuk mendengar bacaannya.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @sekitarbandungcom, disebutkan bahwa shalat tarawih itu berlangsung di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro Karas, Magetan, Jawa Timur.

Ponpes Al-Fatah, Temboro Karas, Magetan

(Foto: dok. Teguh Kwatno)

"Sudah menjadi tradisi di Ponpes Al-Fatah Temboro, Magetan menggelar shalat tarawih berjamaah untuk para santri dan masyarakat di sekitarnya," tulis akun tersebut.

Pelaksanaan shalat tarawih di sana berlangsung mulai bakda shalat isya hingga waktu sahur dengan membaca Alquran full 30 juz yang menghabiskan waktu 8 jam.

"Berbeda dengan yang lain, shalat tarawih 23 rakaat di ponpes tersebut terdapat kelompok jamaah shalat tarawih yakni dengan bacaan Alquran 1 juz, 5 juz hingga 30 juz khatam dalam semalam atau menjelang sahur. Untuk pelaksanaan tarawih dengan kelompok 30 juz durasi waktu bisa sampai 8 jam lebih," bunyi keterangan video.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/612/3192007/viral-CR34_large.jpg
Viral! Perempuan Ini Diduga Tinggal di Bandara Kuala Lumpur Selama 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/612/3191745/viral-hSNc_large.jpg
Viral! Kisah Cinta Beda Benua: Gadis di Desa Luwu Sulsel Dinikahi Pria Asal Afrika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191536/viral-GMub_large.jpg
Viral Emak-Emak Ngamuk di Transjakarta, Ini Lho Ketentuan Dapat Bangku Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191533/shandy-DOMY_large.jpg
Shandy Purnamasari Dapat Hadiah Jam Tangan Mewah Harganya Rp5 Miliar, Netizen: Gak Curiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/612/3191517/viral-0FLn_large.jpg
Viral! Pria Ini Rela Jalan Kaki Ratusan Kilometer demi Melangsungkan Akad Nikah, Netizen Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/482/3191400/suntikan-k9G6_large.jpg
Viral Fenomena ‘Injection Aunties’, Suntikan yang Bikin Lelah Hilang tapi Ilegal dan Berbahaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement