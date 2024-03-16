Viral Shalat Tarawih Terlama di Magetan Makan Waktu 8 Jam, Netizen: Mereka Berdiri karena Iman

JIKA biasanya ramai berseliweran video shalat tarawih tercepat tanpa tuma'ninah di media sosial, kali ini agak lain.

Sebuah rekaman video menunjukkan suasana pelaksanaan shalat tarawih di suatu pondok pesantren nampak begitu khusyuk dipimpin oleh imam bersuara merdu.

Sang imam melantunkan ayat suci Alquran dengan tartil dan ajib. Terlihat para jamaah yang jumlahnya tidak terlalu banyak begitu sangat khusyuk mendengar bacaannya.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @sekitarbandungcom, disebutkan bahwa shalat tarawih itu berlangsung di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro Karas, Magetan, Jawa Timur.

(Foto: dok. Teguh Kwatno)

"Sudah menjadi tradisi di Ponpes Al-Fatah Temboro, Magetan menggelar shalat tarawih berjamaah untuk para santri dan masyarakat di sekitarnya," tulis akun tersebut.

Pelaksanaan shalat tarawih di sana berlangsung mulai bakda shalat isya hingga waktu sahur dengan membaca Alquran full 30 juz yang menghabiskan waktu 8 jam.

"Berbeda dengan yang lain, shalat tarawih 23 rakaat di ponpes tersebut terdapat kelompok jamaah shalat tarawih yakni dengan bacaan Alquran 1 juz, 5 juz hingga 30 juz khatam dalam semalam atau menjelang sahur. Untuk pelaksanaan tarawih dengan kelompok 30 juz durasi waktu bisa sampai 8 jam lebih," bunyi keterangan video.