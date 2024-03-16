Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jadi The Best Island versi Majalah DestinAsian, Sandiaga: Bukti Bali Destinasi Unggulan Wajib Dikunjungi

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:53 WIB
Jadi The Best Island versi Majalah DestinAsian, Sandiaga: Bukti Bali Destinasi Unggulan Wajib Dikunjungi
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

BALI kembali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Kali ini Bali memperoleh predikat 'The Best Island' dalam DestinAsian Readers Choice Awards.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf, Yohanes De Brito Titus Haridjati di Four Seasons Hotel Singapura, baru-baru ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penghargaan tersebut dan menilai hal ini menunjukkan bahwa Bali masih menjadi top of mind wisatawan untuk berwisata di Indonesia.

“DestinAsian Readers Choice Awards merupakan penghargaan yang langsung dipilih oleh para pembaca setia majalah DestinAsian dan ini menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa Bali merupakan destinasi unggulan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan,” ungkap Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Bali raih penghargaan The Best Island

(Foto: dok. Kemenparekraf)

DestinAsian merupakan majalah traveling internasional yang terbit pertama kali sejak tahun 2001 yang sebaran dan sirkulasinya menjangkau negara-negara Asia Pasifik seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Hongkong, Malaysia, Australia, dan lainnya.

Menrut Sandi, Bali memang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Berdasarkan kajian Kemenparekraf, Bali memiliki agregat untuk mampu menyumbang 50 persen dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Secara agregat (kunjungan wisatawan) Bali ini menyumbang 50 persen (dari target kunjungan wisman secara nasional). Jadi sekitar tujuh juta," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/406/3156057/sunset_bali-LSV6_large.jpeg
Bali Dinobatkan sebagai Tempat Sunset Terindah di Dunia Versi Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/549/3139951/liburan_ke_bali_pilih_kos_kosan_atau_hotel_ini_kelebihan_dan_kekurangannya-53QF_large.jpg
Liburan ke Bali Pilih Kos-kosan atau Hotel? Ini Kelebihan dan Kekurangannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/406/3095201/sejarah_ular_suci_tanah_lot_lebih_berbahaya_dari_kobra-woHG_large.jpg
Sejarah Ular Suci Tanah Lot, Lebih Berbahaya dari Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013914/selebgram-curhat-bali-dijajah-wna-buka-usaha-hingga-beli-tanah-buat-bangun-vila-xor3cC1xlT.JPG
Selebgram Curhat Bali Dijajah WNA, Buka Usaha hingga Beli Tanah buat Bangun Vila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012117/berusia-ribuan-tahun-unesco-berkomitmen-pertahankan-subak-sebagai-warisan-budaya-dunia-Da9h2T0RIs.JPG
Berusia Ribuan Tahun, UNESCO Berkomitmen Pertahankan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011744/banyak-vila-di-bali-belum-tersertifikasi-sandiaga-berisiko-disalahgunakan-UOdz21Vqos.JPG
Banyak Vila di Bali Belum Tersertifikasi, Sandiaga: Berisiko Disalahgunakan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement