Jadi The Best Island versi Majalah DestinAsian, Sandiaga: Bukti Bali Destinasi Unggulan Wajib Dikunjungi

BALI kembali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia. Kali ini Bali memperoleh predikat 'The Best Island' dalam DestinAsian Readers Choice Awards.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf, Yohanes De Brito Titus Haridjati di Four Seasons Hotel Singapura, baru-baru ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penghargaan tersebut dan menilai hal ini menunjukkan bahwa Bali masih menjadi top of mind wisatawan untuk berwisata di Indonesia.

“DestinAsian Readers Choice Awards merupakan penghargaan yang langsung dipilih oleh para pembaca setia majalah DestinAsian dan ini menjadi bukti untuk kesekian kalinya bahwa Bali merupakan destinasi unggulan yang wajib dikunjungi oleh wisatawan,” ungkap Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

DestinAsian merupakan majalah traveling internasional yang terbit pertama kali sejak tahun 2001 yang sebaran dan sirkulasinya menjangkau negara-negara Asia Pasifik seperti Singapura, Indonesia, Thailand, Hongkong, Malaysia, Australia, dan lainnya.

Menrut Sandi, Bali memang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Berdasarkan kajian Kemenparekraf, Bali memiliki agregat untuk mampu menyumbang 50 persen dari target 14,3 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Secara agregat (kunjungan wisatawan) Bali ini menyumbang 50 persen (dari target kunjungan wisman secara nasional). Jadi sekitar tujuh juta," terangnya.