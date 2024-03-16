Ternyata Ini Penyebab Ikan Koi Suka Melompat Keluar Kolam

TAK sedikit yang bertanya-tanya kenapa ikan koi suka melompat dari kolam. Terlebih baru-baru ini viral di media sosial X cuplikan video yang menampilkan ikan koi melompat dan berdiri di permukaan air tak karuan seperti seekor lumba-lumba yang sedang beratraksi.

Alasan kenapa ikan koi suka melompat ini membuat banyak orang penasaran. Lantas kenapa ikan koi suka melompat?

Sebagai makhluk hidup, ikan koi juga memiliki perasaan dan mood yang dapat memengaruhi perilakunya.

Untuk perilakunya yang suka melompat, biasanya terjadi ketika mereka membutuhkan lebih banyak oksigen karena air di kolam tidak mempunyai cukup aerasi.

(Foto: Instagram/@akai.koii)

Mengutip laman koipondhq, ikan koi akan sering melompat keluar dari air untuk mengambil udara.

Mereka akan menghirup udara di bagian atas air atau mungkin melompat keluar dari kolam untuk mencari oksigen yang lebih baik jika lingkungannya kekurangan kadar oksigen.

Selain itu, ikan koi juga merupakan ikan yang penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini dapat membuat mereka keluar dari air jika mereka melihat sesuatu yang cukup menarik minat mereka sehingga mereka mencoba dan melihat lebih dekat.