5 Kafe Vintage di Kota Lama Semarang, Serasa Nostalgia ke Tempo Dulu

Kafe Keris bergaya klasik di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@markadevan)

KOTA Lama menjadi salah satu kawasan wisata yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung di Semarang, Jawa Tengah.

Memiliki deretan bangunan tua peninggalan Belanda menjadikan tempat ini sebagai pilihan favorit untuk berswafoto. Bahkan tak jarang digunakan untuk prewedding atau sekadar foto untuk sosial media.

Sembari menikmati suasana kota lama yang bergaya vintage, tak lupa pula untuk menikmati hidangan di sekitar sana.

Bagi Anda yang tak membawa bekal jajan dapat mengunjungi kafe yang ada di area Kota Lama yang juga memiliki gaya klasik.

Lantas, kafe apa saja yang ada di Kota Lama Semarang bergaya klasik yang wajib dikunjungi? Berikut Okezone rekomendasikan lima di antaranya.

1. Keris Kafe

Mendengar namanya, Anda pasti akan mengira kalau cafe di Kota Lama Semarang ini identik dengan cafe dengan interior dan eksterior tradisional. Namun, nyatanya kafe satu ini memiliki desain retro yang sangat klasik.

(Foto: dok. Iza Yusita)

Hal ini bisa Anda lihat dari pemilihan furniturenya yang mengusung tema 70-80-an. Ditambah lagi adanya pajangan dinding dan lampu tempel yang terbuat dari besi klasik ala masa penjajahan Belanda.

Di sini pengunjung bisa menjumpai aneka kuliner enak khas Indonesia. Mulai dari jajanan pasar, kopi, dan teh tubruk.

Lokasinya di Jalan Letjen Suprapto, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

2. Hero Coffee Indonesia

Ingin mencari kafe bergaya klasik ala Eropa? Hero Coffee Indonesia bisa menjadi pilihan tepat. Pada bagian depan kafe ini, Anda bisa menjumpai kursi dan meja dengan desain ala Eropa.

Jendela yang besar dengan warna hitam besi dan lampu tempel bergaya Eropa membuat tampilan Hero Coffee Indonesia menjadi terlihat sangat klasik.

(Foto: dok. Titus Widyantoro)

Masuk ke bagian dalamnya, Anda bisa menemukan interior dan furniture yang didominasi kayu dan desain ala retro yang khas. Lokasinya di Jalan Kepodang No. 33, Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang.

3. Koopman

Kafe ini memiliki desain sangat klasik. Dari depan Anda bisa menjumpai bangunan ala Belanda yang lengkap dengan lampu tempel dan bendera berwarna hijau dan merah.

Untuk kuliner yang ditawarkan di sini sangat beragam. Mulai dari aneka kuliner khas Indonesia hingga kuliner barat. Lokasinya di Jalan Letjen Suprapto No. 3, Kota Lama, Semarang.