HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Makan Enak di Jakarta Barat Ajib buat Bukber, Pernah ke Sini?

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:05 WIB
5 Tempat Makan Enak di Jakarta Barat Ajib buat Bukber, Pernah ke Sini?
Kampung Kecil, spot kuliner populer di Jakarta Barat cocok buat bukber (Foto: Instagram/@gladtochill)
A
A
A

JAKARTA Barat memiliki banyak tempat makan anak dan populer. Saking terkenalnya, sampai-sampai food vlogger pun sudah pernah mencicipi lezatnya hidangan di tempat makan yang bakal diulas kali ini.

Tak hanya dari segi rasa, deretan tempat makan populer di Jakarta ini juga dilengkapi spot instagramable kece menggemaskan.

Berikut Okezone rangkumkan lima di antara rekomendasi tempat makan di Jakarta Barat yang bisa Anda pilih.

1. Bakso Pak Diran

Bakso Pak Diran termasuk tempat makan terpopuler di Jakarta Barat yang tak boleh dilewatkan. Saking enaknya, bakso di sini menjadi favorit pasangan food vlogger Ken & Grat.

Baso Pak Diran

(Foto: dok. Bakso Pak Diran)

Cita rasa baksonya menonjolkan rasa daging yang kaya, ditambah uratnya pun royal. Kuah segar bertemu bakso sapi nikmat, paduan sempurna bukan? Lokasinya di Jalan Dokter Makaliwe I No.13, RT.1/RW.7, Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat,

2. Pecel Lele Bryan Jaya

Siapa tak kenal Ria SW ? Food vlogger ternama satu ini jatuh cinta dengan kenikmatan pecel ayam Bryan Jaya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Walaupun sebenarnya tempat makan ini menyajikan menu standar seperti lele dan ayam goreng, namun sambal disini menambah kelezatan rasanya.

Ditambah lagi ada dua pilihan nasi yakni nasi putih biasa dan nasi uduk. Alamatnya berada di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pecel Lele Bryan Jaya

(Foto: dok. Memez Prameswari)

3. Kampung Kecil

Seperti namanya, tempat makan di Jakarta Barat ini memang menyuguhkan ambience tradisional berupa saung-saung bambu. Makanan lokal sunda di sini menjadi favorit pengunjung, seperti gurame, tumis kangkung, dan lain-lain.

Suasana benar-benar tenang terasa seperti di Bogor, Uniknya, di Kampung Kecil ini ada sebuah arena yang dihuni oleh kelinci-kelinci menggemaskan. Kampung Kecil beralamat di Jalan Puri Kembangan No. 66, Jakarta Barat.

Halaman:
1 2
      
