HOME WOMEN TRAVEL

Soroti Keindahan Bali, Ini Rekomendasi Kuliner Lezat Khas Pulau Dewata Versi TasteAtlas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |12:10 WIB
Soroti Keindahan Bali, Ini Rekomendasi Kuliner Lezat Khas Pulau Dewata Versi TasteAtlas
Bebek Betutu, kuliner khas Bali (Foto: YouTube/Ceceromed Kitchen)
A
A
A

BALI masih menjadi megnet wisata bagi turis mancanegara saat melancong ke Indonesia. Pulau Dewata kini semakin mendunia bahkan keindahannya sukses disorot oleh TasteAtlas, sebuah situs yang kerap memberi ulasan tentang berbagai makanan di berbagai penjuru dunia.

TasteAtlas membagikan momen betapa indahnya Bali, salah satu destinasi wisata kebanggaan Indonesia. Salah satunya ialah kuliner khas Bali yang lezat dan memanjakan lidah.

“Masakan Bali memiliki cita rasa yang kaya, berakar kuat pada tradisi budaya pulau ini dan sumber daya alam yang melimpah,” tulis akun Instagram, @TasteAtlas, Jumat, 15 Maret 2024.

TasteAtlas menampilkan pesona Bali yang eksotis dan memukau. Beberapa hidangan Bali yang menggugah selera juga direkomendasikan.

Kuliner Khas Bali

(Foto: Instagram/@tasteatlas)

Cita rasa kuliner Bali yang kaya rempah, pedas dan gurih juga di-hightlight. Beberapa menu masakan khas Bali yang lezat pun direkomendasikan oleh TasteAtlas seperti babi guling hingga bebek betutu.

Kedua menu tersebut dikenal dengan rempahnya yang kuat dan harum dan mampu menggoyang lidah.

“Babi guling, hidangan terkenalnya, menampilkan babi guling utuh yang diisi dengan campuran rempah-rempah yang harum, dipanggang perlahan hingga kulitnya renyah dan dagingnya empuk.”

